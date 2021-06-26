IT и Телеком 1 час назад

В Минцифре анонсировали создание Национального дата-центра, куда перенесут 80% госреестров

Планируется, что это будет несколько объектов, расположенных на разных площадках

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Министерство цифровой трансформации планирует построить собственный дата-центр за несколько сот миллионов гривен для резервирования данных в государстве.

Об этом в интервью Delo.ua заявил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Мы переходим на систему автоматического переключения базы данных, где мы хостимся. Когда что-то случается. Например, как был случай с дата-центром, чтобы автоматически переключаться на другой дата-центр, без влияния на пользователя. Чтобы приложение всегда стабильно работало. При этом мы строим еще параллельно дата-центр для резервирования данных в государстве", — отметил чиновник.

Он уточнил, что этот проект реализовывает государственная служба "Госспецсвязь", которая находится под управлением самого Федорова. При этом деньги уже заложены на этот год и речь идет о сотнях миллионов гривен. Этот проект реализовывает Государственная служба специальной связи и защиты информации, которая координируется мной. Деньги заложены на этот год. Речь о сотнях миллионов гривен, но не миллиард. Вице-премьер-министр также отметил, что планирующийся Национальный центр (НЦ) — крайне важный элемент кибербезопасности государства, который похож на Швейцарский банк, где надежно хранятся государственные данные в защищенном виде.

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"Планируется, что к концу 2024 в НЦ будут перенесены 80% государственных электронных реестров, а 90% органов государственной власти будут хранить в нем резервные копии своих баз данных. Это не один, а несколько объектов, расположенных на площадках операторов — Концерна РРТ и КП Укрспецсвязь. Некоторые из них уже внедрены, другие — готовы частично. Остальные объекты проектируются и будут строиться позже. Фактически — это инфраструктура, базирующаяся на защищенных дата-центрах, объединенных по алгоритмам и по связям, вписанным в проект, который находится сейчас на стадии утверждения", — добавил Федоров.

Чиновник добавил, что сам проект частично закрытый, так как содержит информацию о хранении государственных информационных ресурсов. При этом различные государственные информационные ресурсы могут иметь разный статус: открытые, конфиденциальны, секретные. НЦ будет хранить информресурсы любого уровня. Уже сейчас, по словам чиновниа, в НЦ можно хранить несколько сотен терабайт информации.

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"Мы хотим выйти на мощность по IТ примерно 2,4 мегаватт и это показатель будет увеличиваться в зависимости от потребностей клиентов. Возможности для этого заложены в архитектуру Национального центра", — подытожил Федоров.

Напомним, ранее стало известно, что "Киевская энергетическая строительная компания" выиграла тендер на строительство дата-центра на территории Ровенской атомной станции за 8,92 млн грн.

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