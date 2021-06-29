В Одессе открывает офис одна из крупнейших в мире судоходных компаний

Немецкая международная судоходная компания Hapag-Lloyd, которая является одной из крупнейших в мире, открывает офис в Украине.

Как сообщает Центр транспортных стратегий, офис будет расположен в Одессе, на данный момент в нем уже работают более 20 сотрудников.

В компании отметили выгодное географическое расположение Украины, что стало одним из решающих факторов открытия украинского офиса.

"Привлекательным экспортным рынком для Hapag-Lloyd Украину делают также богатство различными минеральными ресурсами и одно из крупнейших в мире сельскохозяйственных производств. Украина является важным импортером электроники, оборудования и потребительских товаров, а также местом проведения операций ряда крупнейших транснациональных компаний мира, что открывает широкие возможности для морских перевозчиков, таких как Hapag-Lloyd", — говорится в сообщении.

На данный момент Hapag-Lloyd владеет флотом из 241 современного контейнеровоза общей грузоподъемностью 1,7 млн тонн.

Она является одной из ведущих мировых компаний в области линейных перевозок. Штат компании состоит более чем из 13,3 тысячи сотрудников, которые работают в 395 офисах в 131 стране мира.

Контейнерная вместимость Hapag-Lloyd составляет около 2,8 млн тонн, включая один из крупнейших и самых современных парков рефрижераторных контейнеров.

В общей сложности 121 линейный сервис по всему миру обеспечивает сообщение между более чем 600 портами на всех континентах.

Напомним, контейнерная компания Maersk (Дания), которая считается крупнейшей в мире, закрывает свой сервис в порту "Черноморск".

В Украине обслуживать клиентов компания будет только через контейнерный терминал DPW TIS (порт "Пивденный").