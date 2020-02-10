В порту "Пивденный" заблокировали растаможку греческого авиатоплива

Энергетическая таможня заблокировала оформление части партии авиационного топлива марки JET А-1 производства компании Hellenic Petroleum (Греция) в порту "Пивденный". Об этом сообщили в компании-декларанте ООО "Джеймон", сообщает enkorr.

"С середины января мы не имеем возможности растаможить 1 тысячу тонн авиатоплива. Еще две недели назад специализированная лаборатория Государственной таможенной службы официально подтвердила, что топливо по всем физико-химическим показателям является топливом для реактивных двигателей марки JET А-1, но в Энерготаможне до сих пор блокируют его оформление, утверждая, что это какой-то растворитель", — сообщил брокер Дмитрий Черников.

По его словам, судно с 6 тысячами тонн греческого авиатоплива производства Hellenic Petroleum прибыло в порт "Пивденный" в начале января. Поставщиком выступил международный трейдер Coral Energy.

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Часть топлива, поставленного этим танкером — примерно 1 тысяча тонн — беспрепятственно прошла таможенное оформление и была направлена в аэропорт "Одесса" для заправки самолетов. В аэропорту топливо прошло все уровни контроля качества и полностью использовано украинскими и иностранными авиакомпаниями.

"Это топливо уже использовано в аэропорту Одессы: есть подтверждение от авиакомпаний и погашенный налоговый вексель, подтверждающий его целевое использование", — уверяют представители ООО "Джеймонт".

Но при оформлении очередной партии этого топлива сработала автоматическая система управления рисками (АСАУР) и были отобраны пробы. Формальным поводом для этого, по словам главы компании, стало близкое к предельному значение одного из фракционных значений — температура перегонки.

23 января специализированная лаборатория Государственной таможенной службы после анализа проб подтвердила, что остановленная таможенными органами партия действительно является топливом для реактивных двигателей марки JET A-1 и все физико-химические характеристики, включая температуру перегонки, соответствуют требованиям.

Несмотря на вывод спецлаборатории Таможенной службы, отдел классификации товаров и таможенно-тарифного регулирования Энерготаможни, по состоянию на 10 февраля, отказывается принимать во внимание ее результаты.

"По непонятным нам причинам, отдел классификации в центральном аппарате Энерготаможни игнорирует результаты анализа проб государственной лаборатории и уже вторую неделю под всевозможными формальными поводами затягивает процедуру оформления товара", — заявил Черников.

В связи с этим компания-импортер вынуждена сместить график поставки новых, уже законтрактованных, партий греческого авиатоплива.

"Мы не имеем возможности принять новые партии топлива и вынуждены нести убытки за простой зафрахтованного судна", — отмечают в компании, призывая руководство Энерготаможни срочно вмешаться в ситуацию.

Напомним, в сентябре международный трейдер компания Skywalk Trading OÜ обратилась к главе Государственной таможенной службы Максиму Нефьодову и главе комитета по вопросам энергетики Верховной Рады Андрею Герусу с просьбой вмешаться в ситуацию с блокированием Энергетической таможней ГФС партии дизельного топлива в порту "Пивденный".