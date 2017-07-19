В Одессе таможенники изъяли контейнер с контрафактными кроссовками из Китая (фото)

Сотрудники Одесской таможни обнаружили попытку ввоза в Украину 18 840 пар мужских кроссовок с нарушением прав интеллектуальной собственности. Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.

К таможенному оформлению была представлена таможенная декларация на товар "кроссовки мужские", который перемещался в контейнере в количестве 18 840 пар из Китая. По документам производителем обуви значилась одна из китайских компаний, а товар поступал на адрес одного из украинских обществ.

Однако при осмотре товара сотрудники Одесской таможни обнаружили, что на кроссовках без согласия правообладателей нанесены обозначения, похожие на логотипы "Adidas", "Reebok", "New Balance", которые внесены в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.

Как сообщает ГФС, были проведены экспертные исследования, согласно которым обозначения на кроссовках похожи настолько, что их можно спутать с зарегистрированными в таможенном реестре торговыми марками. "Такие обозначения могут ввести потребителя в заблуждение относительно товара, маркированы такими торговыми марками", — говорится в сообщении.

В итоге был составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 476 Таможенного кодекса Украины, а товар изъят.

ГФС напоминает, что служба ведет таможенный реестр объектов права интеллектуальной собственности на основании заявлений правообладателей. В настоящее время торговые марки "NIKE", "Adidas", "New Balance" включены в такой таможенный реестр.

В соответствии с требованиями ст. 398 Таможенного кодекса после регистрации объектов права интеллектуальной собственности в таможенном реестре запрещено перемещение через таможенную границу Украины контрафактных товаров с логотипами из реестра.