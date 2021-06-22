В работе Google произошел глобальный сбой

В работе американского поисковика Google произошел масштабный сбой.

Многие пользователи по всему миру столкнулись с проблемами в работе поисковой системы, следует из данных сайта Downdetector.

При этом больше всего жалоб зафиксировано в США, России, Испании, Италии, Германии и Великобритании. Также есть проблемы и в Украине.

Указано, что у 72% пользователей, которые сообщили о сбое, есть проблемы с доступом на сайт. У других — с входом в аккаунты.

Напомним, в мае в работе платформы YouTube произошел глобальный сбой. Проблемы в работе сервиса фиксировали и в Украине.

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Также ранее масштабный сбой произошел в работе Google. По всему миру перестал работать поиск, а также возникали проблемы с работой сервисов.

Как сообщалось, 17 апреля 2021 года в социальной сети Twitter произошел сбой, в результате которого был ограничен доступ к платформе.

В свою очередь в популярном сервисе по обмену сообщениями WhatsApp специалисты по информационной безопасности выявили серьезную уязвимость, из-за которой многие пользователи могут отказаться от использования этого мессенджера.