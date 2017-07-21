В сентябре "Белоруснефть" начнет бурить новые газовые скважины в Украине

"ДТЭК Нефтегаз" и РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" (Беларусь) подписали соглашение на бурение скважин №№ 25, 61, 72, 75 Семиренковского ГКМ с использованием буровой установки и персонала белорусской компании.

В сообщении "ДТЭК Нефтегаз" отмечается, что выбор партнера проводился в рамках открытой тендерной процедуры. "Условия сотрудничества разрабатывались в соответствии с международными стандартами, по которым работают ведущие буровые компании мира, и основываются на практике IADC (International Association of Drilling Contractors): самостоятельное управление заказчиком буровыми сервисами по принципам IDS (Integrated Drilling Services) и соблюдение международных требований к договорной документации", — акцентируется в сообщении.

Новые скважины Семиренковского ГКМ планируется пробурить в 2017-2019 гг. Каждая из них будет наклонно-направленной, глубиной около 6 тыс. метров. Бурение первой скважины начнется уже в сентябре текущего года.

"Буровое оборудование "Белоруснефти" полностью соответствуют нашим требованиям, а персонал обладает необходимой экспертизой в подобных проектах", — цитируется генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров.

В свою очередь, генеральный директор ПО "Белоруснефть" Александр Ляхов отметил, что ввиду географической близости, Украина является одним из ключевых рынков компании.

"ДТЭК Нефтегаз" — операционная компания, которая отвечает за нефтегазовое направление в структуре энергетического холдинга ДТЭК. В портфель активов "ДТЭК Нефтегаз" входят 2 газодобывающих предприятия — ЧАО "Нефтегаздобыча" и ООО "Нефтегазразработка", которые ведут разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях. Объем добычи природного газа по итогам 2016 г. составил 1,6 млрд куб. м, газового конденсата — 56,1 тыс. тонн.