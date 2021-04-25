В Северодонецке презентовали украинский электромобиль (ФОТО, ВИДЕО)

23 апреля сотрудники Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля (город Северодонецк, Луганская область) презентовали макет электромобиля по имени Ева.

Как сообщает пресс-служба Северодонецкой городской военно-гражданской администрации, проект реализуется с привлечением студентов университета и Северодонецкого политехнического профессионального колледжа.

Ученые создали макет электромобиля с улучшенными характеристиками, с помощью которого можно усовершенствовать технологию его производства и исследовать его работу в реальных условиях.

Электрокар в предложенном виде способен проехать до 100 км и развивать скорость до 80 км/ч. Скорость при этом ограничена программным обеспечением.

Автомобиль оснащен электродвигателем, электробатареей (конструкция предусматривает установку до двух батарей). Он имеет рамную конструкцию, а его кузов изготовлен из стеклопластика.

Среди преимущества предложенного электромобиля разработчики отмечают следующее:

– вместо традиционного несущего кузова — алюминиевая рама по технологии frame-space, на которой будут установлены элементы кузова и другие компоненты;

– элементы кузова предлагается изготавливать из полимерного материала, который не требует лакировки и не подвергается коррозии, по технологии вакуумной вытяжки. Это позволяет существенно, почти вдвое, сократить затраты на организацию производства и техническое обслуживание оборудования, что существенно влияет на конечную стоимость электромобиля, и уменьшить вес автомобиля до 1 100 кг;

– изготовление элементов кузова из полимерных материалов открывает возможности для рециклинга материалов, используемых при производстве;

– возможность установки солнечных батарей на крышу и капот электромобиля, которые будут подзаряжать основную батарею и обеспечивать дополнительные 0 — 30 км в день, что в городских условиях будет существенно влиять на расход батареи и увеличивать ее ресурс;

– возможность обеспечения электромобиля дополнительной батареей благодаря рамной конструкции. Это позволит увеличит пробег на одной зарядке до 500 км;

– благодаря предложенной технологии изготовления кузова электромобиль может использоваться людьми с инвалидностью на инвалидных колясках, не оставляя самых тележек. Педали газа и тормоза для этих категорий лиц будут перемещены с ножной области в область руля;

– уникальная система безопасности как для самого автомобиля, так и для пешеходов, велосипедистов и тому подобное. Эта технология запатентована и впервые будет использована в автомобильном транспорте;

– при длине 4 м автомобиль имеет абсолютно ровный пол длиной 3,1 м и внутреннюю высоту салона, которая позволяет его трансформировать, начиная от грузового двухместного варианта с полезным объемом, который соответствует полноценному пятиместном автомобилю с размером салона на уровне бизнес-седана. Наличие дополнительного источника энергии и климатической системы вместе с возможностью быстрой и легкой трансформации салона позволяет реализовать в предложенном макете электромобиля мобильный офис, что очень актуально в современных условиях.

"Таким образом, группа разработчиков предлагает новый подход к производству электромобилей, позволяет получить в малых габаритных размерах недорогой конкурентный автомобиль с большим салоном, имеет возможность трансформации и модификации. Предложенный автомобиль может заполнить сегмент рынка бюджетных автомобилей стоимостью от 12 тысяч долларов США", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские разработчики представили на прошедшей в Абу-Даби (ОАЭ) международной оборонной выставке IDEX-2021 бронированный гибридный гусеничный автомобиль "Шторм" с электродвигателем, способный разгоняться до 140 км/ч по песку и плавать.

Напомним, в марте 2021 года было зарегистрировано 600 электромобилей, что на 61% больше, чем годом ранее.