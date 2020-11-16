В Украине презентовали пилотный рейтинг поставщиков электроэнергии

В рамках проекта USAID "Прозрачность энергетического сектора" аналитический центр DiXi Group представил "Рейтинг поставщиков электроэнергии". Компании оценивали по четырем категориям. "Онлайн-сервисы", "Коммерческие предложения", "Информирование пользователей", "Прозрачность и деловая активность".

"Рейтинг поставщиков не сравнивает цены. Для этой цели в Европе используются специальные инструменты для сравнения цен. У нас есть индикаторы, касающиеся цен и тарифов, но мы не сравниваем размер цен. Вообще, мы считаем, что потребителю можно идеально помочь, если дать ему оба эти инструмента: сравнение цен поставщиков и второе — рейтинг, который поможет разобраться в других аспектах работы поставщиков", — сказал во время онлайн-презентации эксперт DiXi Group Богдан Серебренников.

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В выборке рейтинга, который собираются выпускать регулярно и масштабировать на газовую поставку, 50 крупнейших игроков на рынке, общей долей в 80% рынка.

На первом месте — ООО "Днепровские энергетические услуги" с общим баллом 0,779 из 1 возможного. Второе место — у ООО "Киевские энергетические услуги". Третье — у ООО "Донецкие энергетические услуги". Все три компании работают на рынке поставки энергетических ресурсов под брендом Yasno. Конечным бенефициаром компаний, согласно данным YouControl, является Ринат Ахметов.

Четвертое и пятое места с рейтингами, соответственно, 0,529 и 0,488 занимают принадлежащий Минэнерго ПАО "Харьковэнергосбыт" и государственное ООО "Хмельницкэнергосбыт".

Последнее, пятидесятое место рейтинга, занимает ООО "Агро-НВ", конечный бенефициар — Николас Пиацца из Коуди, штат Вайоминг, США, с общим баллом в 0,100.

Общий рейтинг. Источник: dixigroup.org

Выводы пилотного оценивания

Выводы пилотного оценивания и рейтингования поставщиков электроэнергии Украины.

Во-первых, розничный рынок, который заработал 1 января 2019 года, пока "незрелый и пребывает в стадии формирования". Основной причиной авторы исследования считают тепличный фактор: большинство компаний с середины 90-х работали в монополизованых рынках и пока просто не умеют конкурировать за клиента. Общий средний рейтинговый балл среди 50 компаний составляет всего 0,345. При максимуме в единицу.

Во-вторых, существуют разрывы между поставщиками. В рейтинге есть 3 лидера со средними баллами 0,7-1, 28 середняков (0,3-0,7) и "скрытые резервы" — 19 поставщиков (до 0,3). Показатели лидера — 0,779 — почти в 8 раз выше аутсайдера — 0,100.

В-третьих, ПУУ (поставщики универсальных услуг, которые выбраны государством, чтобы население не осталось без электроэнергии) и ППН (поставщик последней надежды) показывают более высокие оценки, чем поставщики по свободным ценам (ПСЦ). Из первых 25 позиций — 23 ПУУ. "Причина такой ситуации, по нашему мнению, в традиционной роли ПУУ, как региональных поставщиков (бывшие облэнерго), которые доминировали на рынке до 2019 года и, вопреки отделению, сохраняют аффилиацию с операторами систем распределения", — говорится в резюме рейтинга.

В-четвертых, самый высокий средний балл компании получили в категории "Информирование потребителей" (0,603). Подчеркивают: самые высокие рейтинговые баллы получены за информирование пользователей, потому что индикаторы категории основаны на нормативных требованиях о публикации лицензиатами информации. Самый низкий средний балл — в "Прозрачность и деловая активность" (0,184). "В последней категории лидеры вообще отсутствуют, а низкий балл компаний связан с тем, что большинство из них не публикуют свою финансовую отчетность", — говорится в тексте. При этом, средние баллы в категориях "Онлайн сервисы" и "Коммерческие предложения" практически одинаковы — 0,309 и 0,332.

И, наконец, авторы рейтинга признают: существует прямая связь между высоким общим рейтинговым баллом поставщика и объемом продажи электроэнергии.

Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua