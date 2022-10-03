В Україні виявили ряд онлайн-казино, пов’язаних зі російським 1xBet

Попри те, що ліцензії російського букмекера 1xBet на роботу в Україні були анульовані, в Україні отримали ліцензії та успішно працюють ще ряд операторів азартних ігор, що пов’язані з російською букмекерською конторою та фактично є її мережею.

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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування InformNapalm.

Так, наприклад, ще в жовтні 2021 року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала ліцензію ТОВ "Мелбет". Брендом Melbet сьогодні володіє російське ТОВ "Мелофон". Трохи раніше власником цього бренду виступало ТОВ "Селебрити", попередня назва якого була "1ХСТАВКА", що є прямо афільованим з 1xBet брендом, що раніше вже підтверджувалось журналістськими розслідуваннями.

Вочевидь після піднятого галасу в Україні навколо 1xBet, зазначають в InformNapalm, в червні 2022 року ТОВ "Мелбет" вирішило перейменувалось у ТОВ "ПОІНТЛОТО".

Окрім того, в січні 2022 року КРАІЛ видала ліцензію ТОВ "Плей Фан Інвестмент" на роботу онлайн-казино FanSport. Власником цієї ТОВ є Клещук Олександр Олександрович, який був акціонером та членом наглядової ради PINbank разом з Борисом Баумом та Михайлом Спектром. Останній займається розвитком бренду 1xBet в Україні.

Крім того, профільна спільнота Gaming Capital ще у липні помітила однаковість сайтів 1xBet та Fan Sport: в них один й той самий інтерфейс та однакові коефіцієнти.

Таким пов’язаним з 1xBet брендом є також BetWinner, який також користується платформою BetB2B російського букмекера. Цей бренд поки ще не встиг отримати ліцензій на роботу в Україні, але вочевидь готується до цього, бо в січні 2022 року в Україні була зареєстрована торгівельна марка BetWinner. Зазначається, що брендом BetWinner оперує кіпрська компанія Marikit Holdings Limited, директор якої Сніжана Школа також є директором компанії ZAVBIN LTD, яка оперує іншим брендом азартних ігор "1хСлотс", що належить 1xBet.

Більше того, журналісти перевірили файли української та російської локалізації "Мелбет", "Поінтлото", Fan Sport та BetWinner і виявили, що вони майже повністю ідентичні - починаючи із назв файлів на сайтах і закінчуючи довжиною цих файлів. Також в кодах цих всіх сайтів повністю однакові CMS - системи управління контентом.

В InformNapalm наголошують, що все вказує на бажання росіян побудувати в Україні велику мережу по збору особистих даних гравців, які в якості плати за можливість працювати у РФ можуть бути передані російським спецслужбам для вербування агентів в Україні.

Нагадаємо, 7 вересня в КРАІЛзаявили, що видані 1xBet ліцензії були анульовані: в результаті перевірки було виявлено, що ТОВ "ТБК" у своїй ліцензійній заявці вказало недостовірні дані про те, що компанія не діє на користь резидентів країни-агресора.