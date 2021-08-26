Во Львове на месте исправительной колонии появится IT-городок

Украинская IT-компания SoftServe (город Львов) намерена инвестировать более $100 млн в строительство высокотехнологичного офисного кампуса на месте Львовской исправительной колонии № 48.

Об этом пресс-служба компании сообщила на портале Business Wire.

Как говорится в сообщении, SoftServe купила помещение, расположенное на участке площадью 10,7 гектара в начале июня за $14 млн (377,5 млн грн) на приватизационном аукционе Министерства юстиции и Фонда госимущества Украины.

"SoftServe планирует инвестировать более $100 млн в течение следующих пяти лет в строительство современного кампуса в сотрудничестве с международным архитектурным бюро. Строительство планируется начать в 2022 году", — отмечают в компании.

В кампусе разместятся офисы SoftServe во Львове, корпоративный университет компании, конференц-залы и выставочные площадки, апартаменты, детский сад, школа и спортивные зоны.

Сооснователь и член совета директоров SoftServe Олег Денис отметил, что всего в компании работает больше 10 тысяч сотрудников, из них 4 тысячи — во Львове.

SoftServe — одна из крупнейших IT-компаний Украины. Ее штаб-квартиры расположены во Львове и Остине. У SoftServe есть центры разработки во Львове, Киеве, Харькове, Днепре, Ровно, Ивано-Франковске, Черновцах, а также в Софии (Болгария), Вроцлаве, Белостоке, Гливице и Варшаве (Польша).

Напомним, ранее в Украине прошел аукцион по продаже здания бывшей Львовской колонии №48 в рамках совместной кампании Фонда госимущества и Министерства юстиции "Большая приватизация тюрем". Сумма сделки составила 407,5 млн гривен, покупателем стал львовский IT-холдинг SoftServe.

Поступления от продажи Львовской колонии №48 превысили общий объем доходов от приватизации в 2018 году.

Всего же в рамках программы "Большая приватизация тюрем" планируется привлечь более 1 млрд грн за продажу 3 бывших тюрем, 70% указанной суммы будет направлено на модернизацию действующих исправительных учреждений и улучшение условий содержания заключенных.