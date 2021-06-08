Бизнес 1 час назад

Львовский IT-холдинг приватизирует бывшую Львовскую колонию за 407 млн гривен

Поступления от продажи Львовской колонии №48 превысили общий объем доходов от приватизации в 2018 году

Здание бывшей колонии №48. Фото: Минюст Здание бывшей колонии №48. Фото: Минюст
Здание бывшей колонии №48. Фото: Минюст

В Украине прошел аукцион по продаже здания бывшей Львовской колонии №48 в рамках совместной кампании Фонда госимущества и Министерства юстиции "Большая приватизация тюрем". Сумма сделки составила 407,5 млн гривен, покупателем стал львовский IT-холдинг SoftServe, указывает Виктор Скаршевский в блоге для интернет-портала Цензор.нет.

"Несмотря на кучу критики, которая предшествовала продаже бывшей тюрьмы, аукцион прошел более чем успешно: цена во время аукциона выросла в 3 раза, а победная ставка, предложенная представителями IT-холдинга "Софт-Серв", составила 407,5 млн гривен", — сообщает экономист.

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Поступления от продажи Львовской колонии №48 превысили общий объем доходов от приватизации в 2018 году. Всего же в рамках программы "Большая приватизация тюрем" планируется привлечь более 1 млрд гривен за продажу 3 бывших тюрем, 70% указанной суммы будет направлено на модернизацию действующих исправительных учреждений и улучшение условий содержания заключенных.

Создание в Украине частной пенитенциарной системы является мифом, поскольку программа касается только неиспользованных тюрем и колоний.

"Мифы же о том, что в Украине якобы появились частные тюрьмы, выглядят смешными: достаточно просто вчитаться в условия приватизации, чтобы понять, что речь идет о продаже уже закрытых объектов", — добавил автор.

По итогам 2020 года, поступления от приватизации составили более 3 млрд гривен, что в 4 раза превысило показатели 2019 года и более чем в 8 раз улучшило прибыль 2018 года.

В III квартале 2021 года Фонд госимущества запускает кампанию "большой приватизации", в рамках которой на аукцион будут выставлены объекты государственной собственности со стартовой стоимостью свыше 250 млн гривен, в частности Объединенная горно-химическая компания (ОГХК), АО "ПКМЗ" (завод "Большевик") и киевский "Президент-Отель".

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