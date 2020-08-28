IT и Телеком 6 часов назад

Всем контактировавшим с больными COVID-19 нужно установить приложение "Дій вдома" — Кличко

По мнению киевского мэра, это поможет предотвратить неконтролируемое распространение вируса и избежать сурового карантина

Виталий Кличко. Фото: Facebook Виталий Кличко. Фото: Facebook
Виталий Кличко. Фото: Facebook

Люди, которые контактировали с больными коронавирусом, должны устанавливать приложение "Дій вдома".

Об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

Кратко и по делу в Telegram

"В частности, городской мониторинговый центр начал получать данные о людях, которые возвращаются из-за границы. Но, чтобы обезопасить жителей всех городов страны, столичная власть предлагает Кабинету министров принять еще одно постановление. Чтобы приложение "Дій вдома" устанавливали и люди, которые контактировали с теми, кто заболел", — отметил Кличко в ходе онлайн пресс-конференции 28 августа.

По словам мэра, таким образом появится возможность быстрее выявлять возможные вспышки заболевания.

Читайте также:
Почему не все выйдут из самоизоляции и что делать бизнесу

"Мы ожидаем от правительства оперативного принятия такого решения. Это поможет предотвратить неконтролируемое распространение вируса. И избежать сурового карантина", — подчеркнул Кличко.

Напомним, в начале апреля Министерство цифровой трансформации Украины, по примеру Польши, запустило мобильное приложение "Дій вдома" для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

23 апреля Кабинет министров принял постановление №291, согласно которому правоохранительные органы будут контролировать соблюдение самоизоляции через это электронное приложение.

При этом, многие украинцы, вернувшиеся из-за границы, жалуются на работу этого приложения, так как оно, по их словам, работает с ошибками и не принимает селфи пользователей.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Кабмин не планирует повторно вводить жесткий локдаун — Шмыгаль
Кабмин не планирует повторно вводить жесткий локдаун — Шмыгаль
Финляндия закрыла границу для украинских заробитчан
Финляндия закрыла границу для украинских заробитчан
Кабинет министров досрочно запретил въезд иностранцев в Украину
Кабинет министров досрочно запретил въезд иностранцев в Украину
Загрузка...
Новое видео
Тарас Барщовський, TB Fruit: про різницю ведення бізнесу в Україні та за кордоном / Delo ua

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Чому "Укрзалізниця" змушує колектив оформлювати зарплатні картки тільки в окремих банках

  3. В Ровенской области во время учений истребитель приземлился на автотрассу (ВИДЕО)

  4. Мясо из конопли появится в продаже в 2021 году

  5. СБУ заявила о блокировке работы финансовой пирамиды B2B Jewelry (ФОТО)

Загрузка...