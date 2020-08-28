Всем контактировавшим с больными COVID-19 нужно установить приложение "Дій вдома" — Кличко

Люди, которые контактировали с больными коронавирусом, должны устанавливать приложение "Дій вдома".

Об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"В частности, городской мониторинговый центр начал получать данные о людях, которые возвращаются из-за границы. Но, чтобы обезопасить жителей всех городов страны, столичная власть предлагает Кабинету министров принять еще одно постановление. Чтобы приложение "Дій вдома" устанавливали и люди, которые контактировали с теми, кто заболел", — отметил Кличко в ходе онлайн пресс-конференции 28 августа.

По словам мэра, таким образом появится возможность быстрее выявлять возможные вспышки заболевания.

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"Мы ожидаем от правительства оперативного принятия такого решения. Это поможет предотвратить неконтролируемое распространение вируса. И избежать сурового карантина", — подчеркнул Кличко.

Напомним, в начале апреля Министерство цифровой трансформации Украины, по примеру Польши, запустило мобильное приложение "Дій вдома" для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

23 апреля Кабинет министров принял постановление №291, согласно которому правоохранительные органы будут контролировать соблюдение самоизоляции через это электронное приложение.

При этом, многие украинцы, вернувшиеся из-за границы, жалуются на работу этого приложения, так как оно, по их словам, работает с ошибками и не принимает селфи пользователей.