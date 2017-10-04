Всемирный банк предлагает принять земельную реформу в 2018 году

04 октября 2017, 10:33
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В исследовании Всемирного банка озвучены советы Украине по земельной реформе

Всемирный банк предлагает принять земельную реформу в 2018 году | Рынки | Дело Увеличить картинку

Всемирный банк считает, что проект закона об обороте земель сельхозназначения в Украине необходимо принять в 2018 году.

Согласно исследованию банка о земельной реформе в Украине, ключевыми принципами разработки законопроекта должны стать предоставление права покупать землю физлицам, юрлицам (с временными ограничениями), муниципалитетам и государству.

Банки могут владеть землей — предметом залога, на которую было направлено взыскание, но финучреждения обязаны реализовать право собственности на землю через электронный аукцион в течение определенного периода времени.

Всемирный банк считает, что предупреждающими мерами при разработке законопроекта о рынке земель сельхозназначения являются запрет на владение землей иностранцами, минимальная цена продажи земли, временное ограничение максимального объема владения землей для физ- и юрлиц, ограничения относительно концентрации владения/контроля, прозрачные планы землепользования для государственных и коммунальных земель.

"Мораторий на продажу земель сельхозназначения является главной преградой для привлечения инвестиций и увеличения продуктивности в сельскохозяйствненном секторе Украины", — подчеркивается в исследовании Всемирного банка.

Согласно документу, земельная реформа является важной для улучшения уровня жизни украинцев, поскольку будет способствовать экономическому росту, увеличению доходов населения, в том числе доходов от аренды земли для пайщиков.

По информации Всемирного банка, цена аренды 1 га земли в Украине составляет $37, во Франции — $195, Германии — $291, Болгарии — $279, Нидерландах — $672.

В банке отмечают, что мораторий на продажу земель сельхозназначения в Украине негативно сказывается на потоках финансирования мелких и средних фермеров, поскольку землю нельзя использовать как залог. Кроме того, низкий уровень регистрации государственных земель сельхозназначения является значительным источником непрозрачных методов деятельности и потери продуктивности.

Как сообщалось, в Украине с 2002 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. Парламент несколько раз продлевал его действие.

Напомним, МВФ уже не ставит Украине требование запустить рынок земли для выделения нашей стране очередного транша.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: земля , реформы , мораторий

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Всемирный банк предлагает принять земельную реформу в 2018 году | Рынки | Дело
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