"Втратимо 7 млн грн": аеропорт "Київ" через відміну рейсу в Мінськ хоче меншу оренду землі

Аеропорти України сподіваються на компенсації з боку уряду через припинення авіасполучення з Білоруссю.

Про це заявив голова Ради директорів Міжнародного аеропорту "Київ" імені Сікорського Денис Костржевський, повідомляє пресслужба летовища.

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"Міжнародний аеропорт "Київ" єднається з усім демократичним світом та підтримує санкції проти антидемократичних режимів. Проте ми сподіваємося, що, ухвалюючи такі рішення, що призведуть до збитків деяких підприємств, зокрема аеропортів, уряд передбачить якісь компенсації", — заявив він.

Зокрема, Міжнародний аеропорт "Київ" імені Сікорського щомісячно сплачує податок за оренду землі в розмірі 2,5 млн грн.

"Часткове звільнення від сплати податку було б для нас компенсацією за недоотримані прибутки, на які ми розраховували у цей постковідний рік відновлення", — зазначив Костржевський.

Так, за попередніми оцінками керівництва аеропорту, за результатами 2021 року Міжнародний аеропорт "Київ" імені Сікорського планував обслужити близько 160 тисяч пасажирів (на приліт та виліт) напрямку Мінськ-Київ-Мінськ, що у грошовому еквіваленті складе близько 7 млн грн недоотриманих доходів аеропорту.

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Раніше повідомлялося, що заборона на польоти з України в Білорусь призведе до зниження пасажиропотоку і, відповідно, доходів аеропорту "Київ" імені Сікорського ("Жуляни") на 10%.

Нагадаємо, що з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. Аналогічне рішення ухвалили глави країн ЄС на саміті 24 травня.

Рішення було викликано тим, що напередодні в аеропорт "Мінськ" був примусово супроводжений перехоплений пасажирський літак компанії Ryanair, на якому в Литву летів опозиційний журналіст із Білорусі Роман Протасевич. Його і його дівчину в мінському аеропорту затримали, інші ж пасажири через 7 годин очікування все ж вилетіли до Вільнюса.