WePlay! Esports спрямувала 3 млн грн на три апарати ШВЛ для лікарень України

Засновники WePlay! Esports пожертвували на покупку обладнання майже 3 млн грн. Тепер у реанімаційних відділеннях лікарень буде простіше боротися з наслідками вірусу COVID-19.

"Соціально відповідальний бізнес — це про справи. Ми виділили ресурси, щоб допомогти медикам рятувати якомога більше людей під час пандемії вірусу, — розповідає CEO esports-компанії WePlay! Esports Олег Крот. — Ми закликаємо якомога більше підприємців долучатися до ініціатив українського бізнесу з боротьби проти коронавірусу".

Партнери WePlay! Esports придбали два апарати штучної вентиляції легень Graphnet TS вартістю 850 тисяч грн кожен, та GRAPHNET ADVANCE вартістю 1,2 млн грн, які виготовляє американська компанія Tecme. Вони надійні та універсальні, адже мають дихальний контур та камеру зволожувача для дорослих і дітей. Тому в разі критичної ситуації його зможуть використовувати для пацієнтів будь-якого віку.

"Потреби медичних закладів зараз дуже великі, від медичних засобів та дезінфектантів, і до технологічного дорогого обладнання. Ми вирішили сконцентрувати свою увагу саме на обладнанні, адже воно буде рятувати життя людей і після пандемії", — додає CBDO компанії WePlay! Esports Юрій Лазебніков.

Апарати ШВЛ Graphnet TS отримають Хмельницька міська дитяча лікарня та обласна дитяча лікарня у місті Кропивницькому. GRAPHNET ADVANCE працюватиме у Київській міській клінічній лікарні №9.

Для запобігання поширення коронавірусу та для безпеки команди WePlay! Esports працює в режимі карантину:

➡️ робота у віддаленому режимі, за потреби офісне обладнання доставляють працівникам додому;

➡️ мовні курси, воркшопи та тренінги переведено в онлайн-режим;

➡️ компанія організувала міжнародний благодійний кіберспортивний онлайн-марафон WeSave! Charity Play для збору коштів на вакцину проти коронавірусу;

➡️ налагоджено роботу із забезпечення лікарень критично необхідним під час епідемії медичним обладнанням.

Нагадаємо, компанія WePlay! Esports з 20 по 26 березня провела WeSave! Charity Play — міжнародний кіберспортивний онлайн-марафон з Dota 2 для збору коштів на створення вакцини проти коронавірусу. Організаторам вдалося зібрати понад $68 000, до них компанія долучила власні $120 000. Кошти передадуть у міжнародні фонди CEPI та Global Giving.