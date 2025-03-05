За 2024 рік спрямуємо в держбюджет майже 2 млрд гривень податку на прибуток, — Олена Зубченко, Sense Bank

Війна в Україні почалася не в 2022-му, а в далекому 2014 році. Але саме повномасштабне вторгнення Росії стало “ідеальним штормом” для всіх підприємців в Україні. Хтось втратив бізнес, хтось витримав удар, зміг відновитися і розширити горизонти. Як три роки великої війни змінили компанії, які рішення їхніх власників та менеджменту виявились вдалими, а які, на жаль, помилковими, як змінилися клієнти українського бізнесу? Про все це ми запитали представників вітчизняних компаній та пропонуємо нашим читачам серію бліцінтерв’ю. Цього разу — інтерв’ю з Оленою Зубченко, заступницею голови правління державного Sense Bank.

Пані Олено, пригадайте кілька важливих управлінських рішень, ухвалених в банку напередодні російського вторгнення, а також під час перших місяців великої війни. Чи зробили б ви щось інакше? Що саме і чому?

— Нова управлінська команда долучилася до команди банку після націоналізації влітку 2023 року, тобто на другий рік повномасштабної війни. Головним завданням тоді було зберегти капітал одного з найбільших в Україні банків, а також забезпечити його безперебійну роботу. Банк — це критична інфраструктура, і для мільйонів клієнтів — це насамперед про доступ до фінансових послуг.

Крім того, для нас важливо було підтримати команду.

Чим відрізняється Sense Bank напередодні вторгнення від банку перших місяців великої війни, а також від банку зараз, на початку 2025-го? Що ви втратили з лютого 2022-го — в грошах чи активах, і що набули за цей час? Де вдалося заробити чи запустити нові проекти? В яких регіонах? В які сегменти ринку ви зайшли чи вийшли від початку війни?

— Ключовою подією для банку, безумовно, стала націоналізація, відповідно головне наше завдання як великого державного банку — бути ефективним і приносити дивіденди державі. За результатами 2024 року Sense Bank планує спрямувати у державний бюджет майже 2 млрд грн податку на прибуток, що вдвічі більше, ніж банк сплатив у 2023 році. Це стало можливим завдяки привабливості кредитних програм, а також суттєвому розвитку диджитал-інфраструктури.

У 2024 році, коли стан енергосистеми був критичним, на додачу до державної програми енергокредитування Sense Bank запустив власну ініціативу “Джерело енергії”, яка покривала потреби не лише населення, але й бізнесу, громад, ЖБК та ОСББ.

Які найбільші уроки ви отримали за останні три роки?

— За останні три роки найбільшим уроком для мене стало усвідомлення, що нині слід швидко ухвалювати рішення: беземоційно, сьогодні на сьогодні, розраховуючи на те, що твоє рішення буде ефективним. Коли працюєш у великій системі, не маєш зволікати, інакше результат роботи буде незадовільний, а ефект — достатньо драматичний.

Як змінився клієнт Sense Bank від початку повномасштабної війни?

— Клієнт ще більше цінує оперативність і доступність послуг. Щоб забезпечити це, ми працюємо одразу в декількох напрямах. Перш за все це інклюзивність. Sense Bank має 139 відділень, 88% яких є безбарʼєрними. Ми впроваджуємо покращені стандарти для забезпечення фізичної доступності відділень. До речі, для людей з порушеннями слуху цього року Sense Bank планує запустити переклад жестовою мовою. Крім того, команда банку запланувала дообладнати банкомати аудіосупроводом і дублюванням клавіатури шрифтом Брайля.

Ще одним пріоритетом для нас є цифровізація послуг і розвиток диджитальних продуктів. Завдяки диджиталізації клієнт завжди має доступ до своїх фінансів, в якому б куточку країни чи світу він не знаходився. Наразі ми працюємо над тим, аби створити екосистему на базі Sense SuperApp. Відтак клієнт зможе отримувати усі фінансові послуги в нашому застосунку, не переходячи в інші додатки.

Що далі? Як ви бачите перспективи ринку, на якому працює Sense Bank?

— Як в Україні, так і у світі зараз економіка, зокрема, макроекономіка, переживає складний період. Але треба рухатися до необанку, тобто цифрового банку. Світовим трендом, поширеним в країнах з розвиненими економіками, є створення банками екосистем, коли вони надають більш розширений перелік послуг, який є ще й більш зручним у застосунках. Тут йдеться, в першу чергу, про роздрібний бізнес.

Зрозуміло, що цікаво працювати в цьому напрямі й з клієнтами з мікро-, середнього та малого бізнесу. Насправді Sense Bank вже зробив це, і нині покращує низку послуг у застосунку. Взагалі ми плануємо перевести максимальний обсяг послуг у застосунок. Думаю, що в цьому полягатиме майбутнє. Тому слід взаємодіяти з партнерами, створювати екосистему і рухатись до необанку. Так само треба більше застосовувати в роботі ШІ. Ми частково це вже робимо з розумінням того, що тут є куди рухатися далі.