За 2024 год направим в госбюджет почти 2 млрд гривен налога на прибыль, — Елена Зубченко, Sense Bank

Война в Украине началась не в 2022-м, а в далеком 2014 году. Но именно полномасштабное вторжение России стало "идеальным штормом" для всех предпринимателей в Украине. Кто-то потерял бизнес, кто-то выдержал удар, смог восстановиться и расширить горизонты. Как три года войны изменили компании, какие решения их владельцев и менеджмента оказались удачными, а какие, к сожалению, ошибочными, как изменились клиенты украинского бизнеса? Обо всем этом мы спросили у представителей отечественных компаний и предлагаем нашим читателям серию блиц-интервью. На этот раз — интервью с Еленой Зубченко, замглавы правления государственного Sense Bank.

Елена, вспомните несколько важных управленческих решений, принятых в банке накануне российского вторжения, а также во время первых месяцев большой войны. Сделали бы вы что-нибудь иначе? Что именно и почему?

— Новая управленческая команда присоединилась к команде банка после национализации летом 2023 года, то есть на второй год полномасштабной войны. Главной задачей тогда было сохранить капитал одного из крупнейших в Украине банков, а также обеспечить его бесперебойную работу. Банк — это критическая инфраструктура, и для миллионов клиентов это прежде всего доступ к финансовым услугам.

Кроме того, нам важно было поддержать команду.

Чем отличается Sense Bank накануне вторжения от банка первых месяцев большой войны, а также от банка сейчас, в начале 2025-го? Что вы потеряли с февраля 2022-го — в деньгах или активах, и что приобрели за это время? Где удалось заработать или запустить новые проекты? В каких регионах? В какие сегменты рынка вы зашли или вышли с начала войны?

— Ключевым событием для банка, безусловно, стала национализация, соответственно, главная наша задача как крупного государственного банка — быть эффективным и приносить дивиденды государству. По результатам 2024 года Sense Bank планирует направить в государственный бюджет почти 2 млрд гривен налога на прибыль, что вдвое больше, чем банк уплатил в 2023 году. Это стало возможным благодаря привлекательности кредитных программ, а также существенному развитию диджитал-инфраструктуры.

В 2024 году, когда состояние энергосистемы было критическим, в дополнение к государственной программе энергокредитования Sense Bank запустил собственную инициативу "Источник энергии", которая покрывала потребности не только населения, но и бизнеса, громад, ЖСК и ОСМД.

Какие самые большие уроки вы получили за последние три года?

— За последние три года наибольшим уроком для меня стало осознание, что сейчас следует быстро принимать решения: безэмоционально, сегодня на сегодня, рассчитывая на то, что твое решение будет эффективным. Когда работаешь в большой системе, нельзя медлить, иначе результат работы будет неудовлетворительным, а эффект достаточно драматичным.

Как изменился клиент Sense Bank с начала полномасштабной войны?

— Клиент еще больше ценит оперативность и доступность услуг. Чтобы обеспечить это, мы работаем сразу по нескольким направлениям. Прежде всего, это инклюзивность. Sense Bank имеет 139 отделений, 88% которых безбарьерные. Мы внедряем улучшенные стандарты по обеспечению физической доступности отделений. Кстати, для людей с нарушениями слуха в этом году Sense Bank планирует запустить перевод на жестовый язык. Кроме того, команда банка запланировала дооборудовать банкоматы аудиосопровождением и дублированием клавиатуры шрифтом Брайля.

Еще одним приоритетом для нас является цифровизация услуг и развитие диджитальных продуктов. Благодаря диджитализации клиент всегда имеет доступ к своим финансам, в каком бы уголке страны или мира он ни находился. Мы работаем над тем, чтобы создать экосистему на базе Sense SuperApp. Следовательно, клиент сможет получать все финансовые услуги в нашем приложении, не переходя в другие приложения.

Что дальше? Как вы видите перспективы рынка, на котором работает Sense Bank?

— Как в Украине, так и в мире сейчас экономика, в частности макроэкономика, переживает сложный период. Но нужно двигаться к необанку, то есть цифровому банку. Мировым трендом, распространенным в странах с развитыми экономиками, является создание банками экосистем, когда они предоставляют клиентам более расширенный перечень услуг, который еще более удобен в приложениях. Здесь речь идет, в первую очередь, о розничном бизнесе.

Понятно, что интересно работать по этому направлению и с клиентами из микро-, среднего и малого бизнеса. На самом деле Sense Bank уже сделал это и сейчас улучшает ряд услуг в приложении. Мы планируем перевести максимальный объем услуг в приложение. Думаю, что за этом будет будущее. Поэтому следует взаимодействовать с партнерами, создавать экосистему и двигаться к необанку. Также нужно больше применять в работе искусственный интеллект. Мы отчасти это уже делаем с пониманием того, что здесь есть куда двигаться дальше.