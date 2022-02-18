Какие тренды ожидать на рынке труда в 2022 году: забота о сотрудниках, дефицит кадров и постоянное обучение

В 2022 году компании вынуждены будут находить новые способы сохранить вовлеченность сотрудников, гибридный формат работы еще больше укоренится, а дефицит кадров отодвинет эйджизм на второй план. Такие тренды на рынке труда назвала исполнительный директор кадрового портала grc.ua Екатерина Окунская во время бизнес-завтрака для директоров по персоналу.

Эксперт отметила, что на смену миру VUCA пришел мир BANI. «На данный момент это понятие характеризует всю нашу жизнь. Если раньше бизнес планировал на два-три года, а то и пять-десять лет, то сегодня — всего на несколько месяцев», - рассказала Окунская. Впрочем, по ее словам, почти половина компаний справились с испытаниями, более того, 15% даже отметили стабильную работу бизнеса, несмотря на трудности.

В этом году работодателям придется отслеживать, как перекочевавшие из 2021 года тренды, так и новые. Всего Окунская назвала девять тенденций рынка в этом году.

Гибридный формат работы

Компании становятся более гибкими — бизнес массово внедряет гибридный формат работы. Это неслучайно: по данным grc.ua, только 59% соискателей готовы работать full-time в офисе. При этом в больших городах сотрудники все чаще ищут работу с домом, поэтому компании все чаще предлагают сотрудникам коворкинги недалеко от их места проживания.

Однако разница между видением форматов у работодателей и кандидатов остается. Если дистанционную работу хотят 15% соискателей, предлагают ее сегодня только 9% компаний. Гибкий график предпочитают 14% соискателей, а согласны на него только 6% работодателей. Но компаний, которые вводят гибридные форматы работы, становится все больше.

Новые методы поддержки вовлеченности сотрудников

Массовая удаленка заставляет компании придумывать новые методы поддержания вовлеченности штата. Например, в grc.ua используют такие решения:

Проводят Monday meetings, где все рассказывают о планах на неделю;

Устраивают утренние кофепития в четверг для случайным образом подобранных из сотрудников пар;

Организуют по пятницам рассказы историй из жизни;

Пишут Friday letters, в которых подводят итоги недели и говорят об успехах компании;

Поощряют достижения корпоративным мерчем.

Дефицит кадров и постепенное решение проблемы эйджизма

На рынке труда ощущается дефицит кадров, связанный со старением нации, трудовой эмиграцией и демографическим кризисом 90-х. Это подталкивает работодателей отбрасывать стереотипы и присматриваться к специалистам 45+. Компании создают программы адаптации и переквалификации для таких соискателей.

Широкая география сотрудников

Из-за повсеместной удаленной работы география рекрутинга стала шире. Больше всего соискателей, которые хотят работать дистанционно, в Киеве, Донецке, Днепре, Харькове, Одессе и Луганске.

На рынке труда смена ценностей

Люди больше не воспринимают работу как что-то самое важное в жизни, и подбирают ее более осознанно. Соискатели чаще обращают внимание на стабильность компании на рынке, ее финансовую состоятельность и корпоративную культуру.

Компании больше заботятся о сотрудниках

Фокус компаний сместился с клиентов на своих сотрудников. Активно вводится Empoyee experience (EX) - эта бизнес-функция решает задачи управления впечатлениями сотрудников от взаимодействия с компанией. Это стратегическая и тактическая работа над тем, что работники думают и чувствуют на каждом этапе контакта с работодателем.

Диджитализация hr-процессов

Внедрение цифровых технологий не только избавляет hr-специалистов от рутины, но и предоставляет возможности для сбора данных для аналитики, улучшает коммуникацию между сотрудниками, меняет подходы к корпоративному обучению и позитивно влияют на лояльность штата.

Спрос на айти-специалистов

Здесь все просто — спрос на программистов только растет. По данным grc.ua, по количеству вакансий айти-сферу перегоняют только продажи.

Постоянное обучение и повышение квалификации

Ведущие компании внедряют программы reskilling и upskilling для обучения и приобретения работниками новых знаний и навыков.