Более половины украинских предприятий вынуждены переобучать нанятых сотрудников: в каких профессиях это происходит чаще всего

Переобучать нанятых работников или же повышать их квалификацию были вынуждены 54% работодателей в стране. Таковы результаты опроса 12 878 предприятий, проведенного в рамках программы EU4Skills при поддержке Госслужбы занятости в мае-августе 2021 в десяти регионах Украины.

"Можем выделить такой тренд — очень многим работодателям пришлось переобучать работников или повышать их квалификацию. Это означает, что украинское образование не отвечает потребностям бизнеса", - отметил координатор группы экспертов EU4Skills Геннадий Русанов.

По его словам, чаще всего переобучают медиков, педагогов, а также представителей отдельных рабочих профессий. Топ-10 профессий, где нанятым сотрудникам нужны актуальные навыки и знания, выглядит так:

Школьный учитель; Медсестра\медбрат; Охранник; Специалист госслужбы; Воспитатель в садике; Оператор котельной; Врач; Преподаватель в вузе; Фармацевт; Стропальщик;

С проблемами при найме столкнулись 29% работодателей: из них 37% и 36% соответственно заявили, что у кандидатов не было необходимого уровня образования и нужных технических навыков.

При этом технической квалификации часто не хватает у заведующих лабораториями, балансировщиков деталей и узлов, столяров, технологов, инженеров по проектно-сметной работе, инженеров-конструкторов, пекарей, огнеупорщиков, операторов станков и установок, механиков по ремонту транспорта, машинистов крана металлургического производства и бульдозеров.

С самыми большими сложностями в подборе специалистов сталкиваются в сфере металлургии и машиностроения, а также при найме водителей и работников по обслуживанию техники для перемещения грузов.

Напомним, ранее в семи университетах Украины начали внедрять первый интерактивный курс для соискателей высшего образования “Создание и развитие IT-продуктов”. Он должен способствовать профориентации студентов в продуктовом IT.