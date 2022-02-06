В украинских вузах появится новая учебная дисциплина

В семи ведущих университетах Украины начнут внедрять первый интерактивный курс для соискателей высшего образования “Создание и развитие IT-продуктов”.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины сообщает "Я и Закон".

"Мы стремимся к тому, чтобы система высшего образования Украины становилась конкурентоспособной на Европейском пространстве высшего образования, а также важно развивать сферу информационных технологий как передовую отрасль современности", – отметил первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

По информации издания, учебный курс разработан в рамках сотрудничества Министерства образования и науки с общественной организацией Product IT Foundation for Education (PFE).

Его внедрение в высших учебных заведениях будет способствовать профориентации студентов в продуктовом IT, развитию у них предпринимательского мышления, наработке навыка принимать самостоятельные решения и усилению практической составляющей образовательного процесса.

В пилотном проекте примут участие 7 украинских вузов:

– Национальный университет "Черниговская политехника";

– Национальный университет "Одесская юридическая академия";

– Киевский национальный университет строительства и зодчества;

– Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";

– Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана;

– Национальный авиационный университет;

– Государственный налоговый институт.

Напомним, 3 февраля в Киеве открылся "Американ Юниверсити Киев" – первый частный университет в Украине с американскими стандартами образования.

Ранее сообщалось, что в 2021 году только три украинских университета попали в рейтинг "ТОП-100 лучших вузов Европы и Средней Азии", тогда как в 2020 году их было четыре.