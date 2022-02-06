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В украинских вузах появится новая учебная дисциплина
В семи ведущих университетах Украины начнут внедрять первый интерактивный курс для соискателей высшего образования “Создание и развитие IT-продуктов”.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины сообщает "Я и Закон".
"Мы стремимся к тому, чтобы система высшего образования Украины становилась конкурентоспособной на Европейском пространстве высшего образования, а также важно развивать сферу информационных технологий как передовую отрасль современности", – отметил первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.
По информации издания, учебный курс разработан в рамках сотрудничества Министерства образования и науки с общественной организацией Product IT Foundation for Education (PFE).Подписывайтесь на наш YouTube канал
Его внедрение в высших учебных заведениях будет способствовать профориентации студентов в продуктовом IT, развитию у них предпринимательского мышления, наработке навыка принимать самостоятельные решения и усилению практической составляющей образовательного процесса.
В пилотном проекте примут участие 7 украинских вузов:
– Национальный университет "Черниговская политехника";
– Национальный университет "Одесская юридическая академия";
– Киевский национальный университет строительства и зодчества;
– Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";
– Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана;
– Национальный авиационный университет;
– Государственный налоговый институт.
Напомним, 3 февраля в Киеве открылся "Американ Юниверсити Киев" – первый частный университет в Украине с американскими стандартами образования.
Ранее сообщалось, что в 2021 году только три украинских университета попали в рейтинг "ТОП-100 лучших вузов Европы и Средней Азии", тогда как в 2020 году их было четыре.