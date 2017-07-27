Зачем МАУ судится с Мининфраструктуры и Ryanair

Вчера главная авиакомпания страны "Международные авиалинии Украины" (МАУ) подала в суд на Мининфраструктуры, аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого и Ryanair.

После широко анонсированного прихода Ryanair в Украину (с тарифами от 19,99 евро), приказа Мининфраструктуры о снижение ставок сборов за обслуживание в аэропорту "Борисполь" и программы скидок для авиакомпаниям за наращивание пассажиропотока, МАУ, которая давно перенимает опыт работы лоукостеров, в мае-2017 предложила 500 тыс. билетов по цене от 21 евро (с минимальным набором услуг).

Парой месяцев спустя оказалось — то, что украинцы восприняли как начало честной борьбы за их кошельки, МАУ восприняло как нечестную конкуренцию

Хотя Ryanair так и не договорился с аэропортом "Борисполь" и отказался от полетов в Украину, МАУ не простила попытки вторжения — судебные иски от авиакомпании получили Министерство инфраструктуры, аэропорт "Львов" и сам ирландский авиаперевозчик. МАУ требует компенсировать ей 20 млн грн убытков и новые контракты на условиях, которые были предложены Ryanair.

Позиционная борьба

МАУ последовательно шла по следам Ryanair, вплоть до выбора аналогичных маршрутов и продажи 500 тыс. билетов по ценам, предлагаемым ирландским лоукостером (примечательно, что именно 500 тыс. пассажирова Ryanair планировали перевезти в первый год работы в Украине). Причем акционное предложение МАУ распространялось на билеты в 24 страны, в том числе по Украине, Ryanair же предлагал украинцам полеты в шесть стран (всего авиакомпания летает в 33 страны).

Кроме того, МАУ получила разрешения Госавиаслужбы на полеты из Киева по маршрутам, выбранным Ryanair: в Стокгольм-Скавсту, Манчестер и Эйндховен. Оставив в стороне дискуссии о возможностях пассажиропотока, эксперты уже тогда обращали внимание, что это открытая война, ведь если бы МАУ начала полеты по этим направлениям, Ryanair уже не смог бы претендовать на 80% скидку от "Борисполя" за открытие нового маршрута. "МАУ может начать полеты по вышеуказанным направлениям, чтобы "Борисполь" не имел права предоставить Ryanair по ним скидки до 80% от базовой цены, как по новым направлениям", — предполагал авиационный эксперт Сергей Хижняк.

Подобная ситуация произошла, когда во ремя переговоров Ryanair c "Борисполем", полеты в Лондон стали одним из камней преткновения.

В настоящее время в Лондон уже летают British Airlines (Хитроу) и МАУ (Гартвик). И Ryanair наткнулись на непреодолимые противоречия в переговорах с аэропортом "Борисполь", который по закону просто не мог предоставить авиакомпании 80% скидку на рейс Киев — Лондон, так как это не было новым направлением.

Исковое досье

МАУ уверяет, что для конкуренции с Ryanair на направлениях Киев — Лондон, Киев — Стокгольм и Киев — Амстердам (рейсы ирландской авиакомпании должны были стартовать в сентябре 2017 года), ей пришлось критично снизить цены на билеты ("иногда — ниже себестоимости"), что привело к убыткам в 20 млн грн. И хотя Ryanair так и не начал полеты из Киева и Львова, МАУ требует от Мининфраструктуры компенсировать ей эти убытки.

Кроме того, в МАУ утверждают, что аэропорт "Борисполь" предлагал Ryanair слишком низкие тарифы, недоступные другим авиакомпаниям (а именно — МАУ). Посему — меморандум между ирландской авиакомпанией и профильным министерством об условиях обслуживания в аэропорту "Борисполь" носит дискриминационный характер и его нужно признать недействительным.

Аналогичные действия, по мнению юристов МАУ, нужно провести по отношению аэропорту "Львов": договор Ryanair с аэропортом признать недействительным, договор Миниинфраструктуры с ирландской авиакомпанией об условиях обслуживания также признать недействительным, и вытребовать копии обоих договоров.

"Международные авиалинии Украины используют все возможности, чтобы заблокировать заход лоукостов в страну и не дать возможность украинцам летать в десятки раз дешевле по Европе и миру, и увеличить поток туристов в Украину в разы", — прокомментировал иск на своей Facebook-странице министр инфраструктуры Владимир Омелян и заверил, что и дальше будет бороться за "качественные и дешевые услуги во всех сферах".

В ответ на публичность Владимира Омеляна, управляющий партнер юридической компании ECOVIS Bondar & Bondar Олег Бондарь, представляющий интересы МАУ, опубликовал заявление национального перевозчика в Генпрокуратуру о криминальном правонарушении министра Владимира Омеляна и директора львовского аэропорта Татьяны Романовской. Среди обвинений против министра: превышение служебных полномочий; причинение убытков "Борисполю"; бездействие, когда Ryanair начал продажу билетов на украинские рейсы без подписанного с аэропортами контракта и причинение убытков МАУ. Аналогичные обвинения МАУ предъявляет Романовской: злоупотребление служебным положением (незаконные скидки Ryanair), нанесение убытков МАУ.

Иски МАУ вынуждают Мининфраструктуры и аэропорт "Львов" проливать максимально света на договоренности с Ryanair

Прозрачные скидки

Владимир Омелян заявил, что судебные иски МАУ — это прямое вмешательство в договоренности другой авиакомпании с аэропортами, и если у национального перевозчика есть подозрения в дискриминации, ему следовало бы обращаться в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), а не в суд.

Что касается меморандума между МИУ и Ryanair, который МАУ требует отменить в своих исках, Владимир Омелян обращает внимание: меморандум не является договором и обязывающим документом. "У министерства нет полномочий относительно определения условий между авиакомпаниями и аэропортами", — заверяет министр, правдла, немного лукавя.

На вопрос Delo.UA, почему министерство инициировало снижение ставок пассажирского сбора только в "Борисполе" и есть ли возможность снизить их в других украинских аэропортах, пресс-служба министерства объяснила: "В сфере управления Министерства инфраструктуры находятся два аэропорта — МА "Борисполь" и МА "Львов Данила Галицкого". Другие аэропорты Украины находятся в коммунальной либо частной собственности, следовательно министерство не может вмешиваться в их деятельность".

Впрочем, не будем пристрастны — в остальном во время переговоров с Ryanair министерство и аэропорты были максимально прозрачны. Проект приказа и программа скидок аэропортов были представлены обществу заранее, а переговоры "Борисполя" с Ryanair были настолько публичными, что об их неудачном исходе не слышал только отчаянный поклонник "Укрзализныци".

Что касается аэропорта "Львов", то не выдержала уже гендиректор Татьяна Романовская. В ответ на заявление МАУ в прокуратуру она обнародовала размер скидок, которые получала МАУ в 2017 году в аэропорту "Львов". Как оказалось, хотя МАУ сетует на потенциальную дискриминацию в пользу Ryanair, львовский аэропорт давал ей скидки на большее количество рейсов, чем было предусмотрено.

Юридическая позиция

Несмотря на заявления Владимира Омеляна, что МАУ обратилась в суд необоснованно, юристы в комментарии Delo.UA объясняют — в западных странах такие иски весьма распространены.

Управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз отмечает, что в мировой практике иски компаний к государству (государственным предприятиям) о защите от дискриминационных действий, в том числе авиакомпаний к аэропорту по предоставлению эксклюзивных условий обслуживания другим авиакомпаниям, явление достаточно обыденной и распространенной практикой. В Украине пока такие иски типичными назвать нельзя.

Подтверждает наличие такой практики в Евросоюзе и юрист-аналитик МЮФ Kinstellar, адвокат Алексей Бурчевский. "В Европейском Союзе, где действуют строгие правила оказание государственной помощи частному бизнесу (state aid regulations), периодически одни авиаперевозчики инициируют расследование по поводу предоставления аэропортами скидок другим авиакомпаниям", — рассказывает Алексей Бурчевский.

Однако юрист отмечает, что это происходит не в судебном порядке, а через соответствующие антимонопольные органы и процедуры Еврокомиссии. Например, в 2016 году Еврокомиссия признала незаконной государственную помощь итальянский аэропортам Кальяри и Ольбия и, соответственно, скидки, предоставленные аэропортами авиакомпаниям. Также расследуется законность скидок авикомпаниям румунскими аэропортами Клуж-Напока и Тыргу-Муреш. В Украине Бурчевский припомнил случай, когда прокуратура пыталась обжаловать скидки, которые "Борисполь" предоставил МАУ. "Успехов данный иск не имел", — признает юрист.

Какую перспективу в Украине имеют иски МАУ против Мининфраструктуры и аэропорта "Львов"? По мнению юристов, опрошенных Delo.UA, довольно сомнительные. Хотя оба эксперта отмечают, что сложно оценить шансы МАУ или ответчиков не имея на руках полного текста иска.

"Тем не менее, в исках, поданных МАУ, не усматривается причинно-следственной связи между приходом в Украину конкретной лоукост-компании и предоставлением акционных условий на билеты по различным направлениям, — объясняет Виктор Мороз. — Полагаю, что и добиться расторжения или признания недействительным договора между Ryanair и Львовским аэропортом у МАУ шансов не много".

Но прежде всего — деньги: сможет ли МАУ получить с мининфраструктуры 20 млн грн?

В данной ситуации, считает Алексей Бурчевский, МАУ ссылается на меморандум (Letter of Intent), который заключенный между министерством и лоукостером. Меморандум сложно назвать договором.

"МАУ придется приложить немало усилий, чтобы подтвердить свою позицию достаточными доказательствами", — подчеркивает Бурчевский.

Отметим, что по данным Татьяны Романовской, в случае со "Львовом" МАУ не только не пострадала от потенциальных скидок Ryanair, но получила больше, чем имела право претендовать.

В случае с "Борисполем" МАУ — крупнейший бенефициар в вопросе скидкок. Авиакомпания вместе со всеми получила сниженную ставку пассажирского сбора ($13 вместо $17) от министерства, получает скидки за объемы пассажиров (перевезла почти 6 млн пассажиров в 2016 году), за трансфертных пассажиров (одно из основных направлений авиакомпании), за новые маршруты.

"Фактически, в данных исках не обосновывается, какие права МАУ были нарушены, в чем заключается такое нарушение, не предоставляется доказательств причинения ущерба ответчиками в лице Министерства инфраструктуры и Ryanair и обоснования заявленного размера ущерба", — подтверждает Виктор Мороз.

Тогда какая же цель исков МАУ?

Юристы солидарны и в этом вопросе — отпугнуть иностранных конкурентов, для начала — Ryanair

"Скорее всего, данные иски направлены на устрашение потенциальных конкурентов, рассматривающих возможности выхода на украинский авиарынок и, если решения судов будут все же в пользу МАУ, другие авиакомпании будут тщательно обдумывать необходимость инвестирования в наш рынок", — говорит юрист.

По мнению Алексея Бурчевского, если истинная цель МАУ — окончательный отказ Ryanair от украинского рынка, то МАУ вполне может ее достичь, а подкрепить позицию МАУ в суде помогут документы, которые юристы авиакомпании требуют у министерства и аэропорта "Львов". Юрист считает, что основной целью самого иска является именно вытребование полного текста договора про аэропортовое обслуживание Ryanair и использование его в качестве аргумента в собственных переговорах с аэропортом и дальнейших исков.

Процедура же вызова Ryanair в суд, по словам Владимира Омеляна, будет длится свыше 6 месяцев. Ирландская авиакомпания давно научилась воевать в европейским судах (недаром арбитраж в спорах с "Борисполем" хотели закрепить в Лондоне). В качестве примера Бурчевский приводит немецкого лоукостера AirBerlin, который подавал иск против Ryanair в немецкий суд относительно законности договора и предоставленных скидок в аэропорту Любека. Высший федеральный суд Германии вынес решение в пользу ирландцев в начале 2017 года.

У МАУ же большой опыт борьбы с правительственными юристами. Например, ценой больших скандалов, МАУ выиграл дело против Госавиаслужбы, где утверждала, что допуск другой авиакомпании на рынок наносит убыток МАУ.

Поэтому, зная реалии украинских судов, юристы предполагают, что решение может быть очень неожиданным.