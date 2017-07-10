Лоукостер Ryanair отказывается работать с Украиной

10 июля 2017, 20:26
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Ryanair отменил запланированный выход на украинский рынок

Лоукостер Ryanair отказывается работать с Украиной | Транспорт | Дело Увеличить картинку

Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила запланированный выход на украинский рынок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.

"Ryanair сегодня объявляет, что отменяет свой запланированный вход в Украину после того, как киевский аэропорт не выполнил соглашение, достигнутое с Министерством инфраструктуры, должностными лицами аэропорта и нынешним генеральным директором аэропорта господином Рябикиным в марте этого года", — говорится в сообщении.

В Ryanair заявляют, что аэропорт "Борисполь" встал на сторону авиакомпаний с высокими тарифами и лишил украинских пассажиров доступа к дешевым авиабилетам.

"В результате у Ryanair нет выбора, кроме как отменить 4 новых киевских маршрута и 7 новых львовских маршрутов, что приведет к потере более 500 000 пассажиров и 400 рабочих мест", — добавили в компании.

В Ryanair сообщили, что клиентам, которые уже забронировали рейсы, вернут средства за билеты. "Мы также сожалеем о том, что львовский аэропорт стал жертвой решения киевского аэропорта", — отметил главный коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайен.

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Лоукостер Ryanair отказывается работать с Украиной | Транспорт | Дело
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