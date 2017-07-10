Ryanair прекратил продавать билеты из украинских аэропортов

Лоукост-авиакомпания Ryanair прекратила продавать билеты из "Международного аэропорта Борисполь" и Львовского аэропорта им. Данила Галицкого. На сайте авиакомпании на всех ранее анонсированных датах стоит указание "Продано".

Ryanair начала продавать билеты на рейсы еще до официального подписания договоров с аэропортами. Изначально лоукостер планировал летать в аэропорт "Жуляны", но его условия не подошли аэропорту.

После это мининфратсруктуры подписало приказ о скидка в аэропорту Борисполь и Ryanair начала переговоры с ним.

Пока шли переговоры с "Борисполем", Ryanair подписала контракт со львовским аэропортом и даже заявила, что начнет полеты из Львова в Берлин раньше из-за спроса на билеты. Аналогичная информация озвучивалась и о киевских рейсах.

Но переговоры с Борисполем очень затянулись, а затем и вовсе вышли в публичную плоскость. Генеральный директор "Борисполя" Павел Рябикин на прошлой неделе заявил, что аэропорт отправил лоукостеру свой стандартный контракт с учетом некоторых пожеланий перевозчика.

Более подробный перечень условий Ryanair Рябикин озвучил 10 июля, в понедельник. По его словам, скидки для Ryanair могут вызвать цепочку аналогичных скидок еще для 53 авиакомпаний и привести к 2 млрд грн убытков для "Борисполя" в год.