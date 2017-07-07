Ryanair пока не согласен с условиями "Борисполя" — Рябикин

07 июля 2017, 11:30
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Ryanair и "Борисполь" продолжают уточнять условия договора, финализировать могут до конца июля 2017 года

Ryanair пока не согласен с условиями Увеличить картинку

ГП "Международный аэропорт "Борисполь" направил ирландскому лоукостеру Ryanair версию своего стандартного договора, но с учетом некоторых пожеланий авиакомпании. Об этом генеральный директор аэропорта Павел Рябикин рассказал в интервью lige.net.

"Мы получили отрицательное заключение аудита по той версии (соглашения — ред.), которую нам направил Ryanair. За основу взяли свою версию, которую переслали им. Там не учтены только те пожелания авиакомпании, которые я считаю экономически крайне невыгодными для аэропорта", — объяснил Рябикин свои слова о подписании договора.

Гендиректор "Борисполя" уточнил, что Ryanair "пока не очень согласен" и на уровне коммерческих директоров согласовывается "некий гибридный вариант, который должен в конечном счете привести нас к единому знаменателю".

У авиакомпании есть время до конца июля 2017 года, чтобы согласовать текущую версию, но Рябикин ожидает, что договор могут финализировать в следующий понедельник (10 июля).

Что касается конкретных условий, которые аэропорт предложил Ryanair, то это скидки на все направления, кроме Лондона (по маршруту Киев — Лондон уже летают две авиакомпании, и он не может считаться новым). А значит, на этом маршруте лоукостер не получит скидку 80%. В результате ставка за обслуживание пассажиров должна составить около $7,5 на каждом из направлений, заявленных Ryanair, за исключением Лондона.

"Если мы дадим скидку одной авиакомпании, то две другие поведут нас в Антимонопольный комитет и получат те же условия. Плюс пойдет эффект домино по другим направлениям. Нам это крайне невыгодно. Мы сделали практически максимум. Они заявили всего семь направлений из Львова и четыре из Киева. Только одно направление не попадает под их формат", — рассказал Рябикин.

Также он рассказал, что если будет достаточно рейсов, аэропорт временно откроет терминал B и будет готовить F под лоукост-перевозки. Пока Ryanair не развернул полную программу полетов, они будут обслуживаться в терминале D.

Рябикин уточнил, что технологии аэропорта не позволяют обеспечивать запрошенный Ryanair интервал обслуживания судна за 25 минут. "Борисполь предложил в договоре свой норматив — чуть меньше часа.

"Если авиакомпания Ryanair хочет к нам летать — она прилетит, и мы найдем компромисс. Если не хочет — не прилетит, и мы не договоримся. В наших решениях и предложениях нет политики. Тут чистая экономика", — подытожил гендиректор аэропорта.

По материалам: Лига
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Теги: аэропорт , аэропорт борисполь , ryanair , авиаперевозки , авиация

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Ryanair пока не согласен с условиями
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