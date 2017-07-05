"Борисполь" подписал договор с Ryanair

Международный аэропорт "Борисполь" подписал договор с ирландским лоукостером Ryanair и отправили в главный офис авиакомпании. Об этом сообщил генеральный директор "Борисполя" Павел Рябикин.

Рябикин отметил, что согласование договора со всеми службами аэропорта и внешними аудиторами заняло до двух недель — "с момента снижения стоимости базового сбора за пассажирское обслуживание (изменение в приказ Министерства инфраструктуры)".

Гендиректор аэропорта отметил, что переговоры между авиакомпанией и аэропортом — это процесс достижения компромисса на основе взаимного экономического интереса, и добавил, что "чем меньше при этом политики, тем легче такой компромисс найти".

"Все ли желания Ryanair отображены в контракте? Большинство, но не все. В частности на направление Киев-Лондон скидка в 80% не предоставляется поскольку это направление для аэропорта Борисполь новым не является", — привел пример Рябикин.

В пресс-службе уточнили, что размеры и условия скидок для Ryanair соответствуют оферте, которую "Борисполь" предлагает для всех авиакомпаний.