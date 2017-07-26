МАУ подала ряд исков к Мининфраструктуры относительно выхода на украинский рынок Ryanair

26 июля 2017, 09:39
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

МАУ требует от министерства компенсировать 20 млн грн и прекратить содействие Ryanair в Украине, заявил министр Владимир Омелян

МАУ подала ряд исков к Мининфраструктуры относительно выхода на украинский рынок Ryanair | Транспорт | Дело Увеличить картинку

Министерство инфраструктуры Украины получило ряд судебных исков авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ) относительно выхода на украинский рынок ирландского лоукостера Ryanair. Авиакомпания требует компенсировать ей 20 млн грн. Об этом пишет Лига.

"Вчера получил ряд судебных исков МАУ, суть которых следующая: отменить контракт Ryanair с аэропортом Львова; запретить министерству предоставлять содействие Ryanair в Украине. Ну, и вишенка на торте, из-за возможного прихода Ryanair в Украину, компания МАУ была вынуждена снизить цены и нанесла себе ущерб. Поэтому, "национальная" авиакомпания просит суд, чтобы Мининфраструктуры компенсировало ей десятки миллионов гривень "потерь", — написал министр инфраструктуры Владимир Омелян у себя в Facebook, опубликовав также копии исков.

10 июля компания Ryanair объявила об отмене запланированного выхода на украинский рынок.

Заявлению лоукостера предшествовала резонансная пресс-конференция главы аэропорта Борисполь Павла Рябикина, на которой тот изложил свою версию событий. Рябикин заявил, что лоукостер требует от аэропорта бесплатных стоек регистрации, стоянок для такси, площадей для рекламы, земли для строительства отеля, офиса для продажи билетов, выплаты 35% от доходов магазинов duty free и еще десяток различных преференций.

Владимир Омелян обвинил руководство аэропорта Борисполь в срыве договоренности с Ryanair.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил сделать аэропорт Гостомель базой для лоукостов, в том числе для авиаперевозчика Ryanair.

Раздел: > >
Теги: мининфраструктуры , владимир омелян , мау 14348681 , ryanair , авиаперевозки

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
МАУ подала ряд исков к Мининфраструктуры относительно выхода на украинский рынок Ryanair | Транспорт | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 25.84
EUR EUR - - 30.22
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.85 11.89
Киевская область 22.17 10.73
Львовская область 21.95 11.07
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.