Почему МАУ хочет летать по маршрутам Ryanair

28 апреля 2017, 16:37
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Авиакомпания МАУ получила направления на маршруты, по которым хочет летать Ryanair. Это может быть элементом конкурентной борьбы за тарифы аэропорта "Борисполь"

Увеличить картинку Фото Delo.UA / Татьяна Довгань

Сегодня комиссия Госавиаслужбы (ГАС) на своем заседании одобрила заявки авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) на получение прав на полеты из Киева в Стокгольм-Скавсту, Манчестер и Эйндховен. Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на ГАС.

Отметим, что по этим же маршрутам ирландский лоукост Ryanair намерен запустить полеты осенью 2017 года.

Выбор этих направлений ирландским перевозчиком для полетов в Киев вызвал недоумение в экспертной среде, так как загрузить рейсы в вышеуказанные аэропорты с украинской стороны будет проблематично. Поэтому решение МАУ подать заявки на эти же направления выглядит вдвойне странно.

Однако, эксперт офиса эффективного регулирования BRDO Сергей Хижняк считает, что этом может оказаться элементом будущей конкурентной борьбы. "МАУ может начать полеты по вышеуказанным направлениям, чтобы Борисполь не имел права предоставить Ryanair по ним скидки до 80% от базовой цены, как по новым направлениям", — пояснил Хижняк в интервью Focus.ua.

Напомним, что в феврале 2017 года международный аэропорт "Борисполь" опубликовал публичную оферту для всех авиакомпаниям. В ней, в частности, предусматривается скидка в 75% на новые маршруты, которыми могли стать часть направлений, заявленных Ryanair.

Таким образом, решение МАУ может усложнить переговоры ирландской авиакомпании с "Борисполем", так как маршруты не будут новыми.

На данный момент действующие межправительственные соглашения позволяют авиакомпаниям летать без ограничений между Украиной и Швецией.

На рейсы между Великобританией и Украиной установлены квоты на число полетов на линии Киев-Лондон — 17 рейсов в неделю и по другим маршрутам — 7 рейсов в неделю для каждой из сторон, однако данные квоты полностью не используется.

В то же время договоренности между Украиной и Нидерландами позволяют летать между странами только по одной авиакомпании от каждой страны — со стороны Украины назначение имеет МАУ, со стороны Нидерландов — KLM. Таким образом, в случае, если соглашение не будет изменено, Ryanair не сможет начать полеты из Эйндховена в Киев.

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Теги: мау 14348681 , аэропорт борисполь , госавиаслужба , авиаперевозки , авиация , ryanair

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