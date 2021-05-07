Задолженность облгазов перед Оператором ГТС достигла почти 10 млрд грн

Общая задолженность частных облгазов перед "Оператором ГТС Украины" и начисления к уплате за услуги балансировки составляют 9,8 млрд грн.

За прошедшую неделю облгазы погасили менее 1% от долга (9,7 млн грн), сообщает пресс-служба ОГТСУ в Facebook.

При этом в компании заявляют, что сумма задолженности "астрономически выросла за последние месяцы".

"И, хотя динамика погашения задолженности остается несопоставимой с ее размером (за неделю получили 9,7 млн грн, или менее 1% от долга), имеем и положительные новости. Компания "Кременчукгаз" перечислила ОГТСУ 5,6 млн грн задолженности за январь. Сейчас начисления к уплате и долги "Кременчуггаза" равны нулю", — подчеркнули в пресс-службе.

В компании также заявили, что почти четверть операторов ГРМ стараются вовремя рассчитываться за образованные негативные небалансы.

"Другие же — системно накапливают долги. Возникает вопрос о целевом использовании тарифных денег, ведь в тарифе почти 50% — это деньги на ПТР. И население их исправно платит", — отметили в ОГТСУ.

Там также добавили, что общая задолженность облгазов перед ОГТСУ и начисления к уплате за услуги балансировки составляют 9,8 млрд грн.

"Именно на такую ​​сумму они отобрали газ из государственной газотранспортной системы для собственных производственно-технических расходов", — резюмировали в "Операторе ГТС".

Как сообщалось, за 2020 год участники рынка газа задолжали оператору ГТС 1,6 млрд за газ, выкачанный из ГТС.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов попросил премьер-министра Дениса Шмыгаля проанализировать и направить в Аппарат СНБО структуру собственников всех энергетических и газовых компаний в Украине (облгазов и газсбытов).