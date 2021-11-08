Запалити зірку: як у StarLightMedia шукають внутрішні стартапи, що допомагають економити

Наталіє, нещодавно у StarLightMedia запустили програму I.NOVATE. Чому інновації надзвичайно актуальні для медіагрупи? Що можете відповісти скептикам, які кажуть, що навчити інноваційного підходу неможливо?

Освітня програма I.NOVATE, яку ми запустили у вересні і яка триватиме до кінця року, є частиною проєкту з розвитку екосистеми інновацій StarLightMedia — від їх створення та запровадження до оцінки результатів. Програма позначила новий етап трансформації компанії, який розпочався у 2018 році. Відтоді ми працювали з бізнес-процесами: підвищували їхню ефективність, вибудовували оптимальну оргструктуру.

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На самому початку трансформації у компанії сформувалася Spring Team — крос-функціональна команда із представників різних підрозділів. Це лідери, які впливають на рішення компанії, пропонують свої ідеї, реалізують проєкти змін. На зустрічах учасники Spring Team часто порушували тему інновацій, наголошуючи, що нам потрібні нові проривні ідеї для розвитку бізнесу і що виграє той, хто винайде та впровадить нестандартні, несподівані рішення, стежитиме за трендами і вчасно реагуватиме на запити ринку.

Нам потрібні нові проривні ідеї для розвитку бізнесу і що виграє той, хто винайде та впровадить нестандартні, несподівані рішення, стежитиме за трендами і вчасно реагуватиме на запити ринку

Передумовою інновацій була корпоративна MBA-програма Spring Booster зі слоганом "Стиснутися перед стрибком". Це демонструє ідею пружини, яка стискається, щоб потім швидко і максимально випростатися. У межах програми команда з 50 лідерів не лише підвищила свою експертність в управлінні бізнесом, а й розробила низку перспективних проєктів для компанії. Серед них був проєкт з розвитку культури інновацій та створення відповідної екосистеми. У 2020 році ми, як і більшість компаній світу, раптово сфокусувалися на забезпеченні ефективної роботи в умовах карантину. Але ідею інновацій не залишили, а, навпаки, активно вивчали теорію та світові практики. І ось уже 2021 року "пружина випросталася" — стартувала освітня програма I.NOVATE.

Досліджуючи тему інновацій, ми зрозуміли, що інноваційність як компетенцію можна розвивати, бо лише одиниці народжуються новаторами, а більшість стають ними. Як? Аналізуючи приклади інноваційних проєктів, експериментуючи, вивчаючи методики для генерування нешаблонних рішень. Ми теж вирішили почати з навчання, з розвитку у співробітників інноваційного мислення. Для цього запросили до співпраці найбільший інноваційний центр країни UNIT.City, експертів Кремнієвої долини та лідерів українських компаній-новаторів.

Досліджуючи тему інновацій, ми зрозуміли, що інноваційність як компетенцію можна розвивати, бо лише одиниці народжуються новаторами,

а більшість стають ними

У кожній компанії є співробітники з інноваційними ідеями, але не кожна корпоративна культура може стати ґрунтом для проростання та реалізації цих ідей. У нас на перших етапах трансформації через потік операційних завдань люди просто не встигали озвучувати та опрацьовувати ідеї. Але тепер програма I.NOVATE дозволяє залученим співробітникам розкритися та показати свої ідеї.

Зазвичай співробітники не діляться з керівництвом своїми ідеями через побоювання потрапити в ситуацію "за ініціативу покарають". Ви знайшли спосіб цього уникнути?

Тези нашої програми — "Кожен може бути новатором" та "Інновації — це не тільки про креативність, але й про навички, володіння інструментами". Програма покликана формувати середовище, де люди розуміють, що таке інновації: що це завжди про експерименти, помилки, про те, що результату з першого разу може й не бути. Але без спроб і помилок інновацій не буде. Саме тому одне із завдань програми — зробити так, щоб співробітники могли експериментувати, працювати над ідеєю, як над стартапом, та не думати, що компанія потребуватиме швидких результатів і зробить це твоїм KPI. Навіть більше, учасник I.NOVATE може працювати над своїм проєктом, а потім передати його для реалізації іншим.

Кого залучали до програми — топменеджмент, керівників середньої ланки, спеціалістів?

Ми орієнтуємося на керівників різних рівнів, тому що дуже багато ідей народжуються саме там: про нові продукти, способи монетизації рішень, виведення процесів на якісніший рівень. Ми залучили до програми 60 учасників Spring Team, які заохочували своїх активних колег. Тож загалом у програмі i.NOVATE

109 учасників.

Хто працюватиме над підготовкою проєктів до конкурсу?

Програма складається з чотирьох етапів: Education day, Inspiration day, Acceleration Days (для обраних проєктів), Demo Day. Учасники вже пройшли два етапи. За цей час вони отримали знання про інновації, написали мотиваційні есе, зустрілися з менторами та подали на розгляд журі свої ідеї. Кожен проєкт оцінювали за п’ятьма критеріями: цінність, реалістичність, ринкова перспективність, репутаційний вплив, відповідність принципам сталого розвитку. Уже відібрали 11 учасників оригінальних ідей, які перейшли до наступного етапу програми — акселерації проєктів.

Протягом найближчих двох місяців вони проводитимуть краш-тест своїх ідей, удосконалюватимуть їх, розроблятимуть план реалізації, демоверсію продукту та готуватимуться до фінального пітчингу. На цьому етапі проєктні групи працюватимуть із менторами — практиками інновацій з України та Кремнієвої долини. Завершиться етап вибором найкращого проєкту, реалізацію якого профінансує компанія. Урочисте нагородження переможця відбудеться у грудні на Demo Day.

Хто оцінюватиме ідеї, подані на пітчинг?

На пітчингу ідеї оцінюватиме журі, до складу якого увійдуть топменеджери різних дивізіонів StarLightMedia, ментори програми i.NOVATE та представники UNIT.City.

За якими основними критеріями обиратимуть ідею-переможця?

Основні критерії — реалістичність, швидкість запуску та перспективність. Важливо, щоб ідея спрацювала не лише наступного року, але й надалі, у 2023-2024 роках. Також важливо, щоб інновація зміцнила репутацію компанії як ефективного та інноваційного бізнесу. Водночас ідея має відповідати цілям сталого розвитку, які ми перед собою поставили, а саме: міцне здоров’я, гендерна рівність, відповідальне споживання, партнерство заради сталого розвитку, гідна робота та економічне зростання. Таким чином, i.NOVATE додасть до портфеля проєктів компанії ідеї, які підвищать нашу ефективність, і, головне, стане (уже стає) ефективною платформою для розвитку та управління інноваціями у StarLightMedia.