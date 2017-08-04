Запорожская "Искра" еще не создала опытный образец РЛС нового поколения

04 августа 2017, 15:33
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В 2016 году на оборонном предприятии в Запорожье рассказали, что планируют до конца года завершить работы по изготовлению современной РЛС, которой уже заинтересовались страны из Ближнего Востока. Но наличие богатых покупателей, видимо, никак не заинтересовало наших производителей, так как сейчас в Укроборонпроме сообщают, что работы продолжаются

Запорожская Увеличить картинку

Казенное предприятие "НПК "Искра" создает опытный образец радиолокационной станции нового поколения 80К6Т, которая работает на твердотельных модулях. Об этом говорится в сообщении концерна "Укроборонпром", в которое входит "Искра".

Следует отметить, что заместитель директора "Искры" по науке Вячеслав Траилин еще год назад в интервью Defense Express рассказывал, что на их предприятии "завершается создание новых метровой РЛС МР-18 и твердотельной РЛС 80К6Т с активной цифровой фазированной антенной решеткой (ЦФАР)". На 2016 год было запланировано завершение изготовления образцов.

"Все составные части радиолокационных станций изготовлены, отрегулированы, прошли испытания и в настоящий момент производится финальная сборка этих РЛС", — заявлял Траилин.

Спустя год "Искра" сообщает, что они "создают опытный образец РЛС нового поколения". Таким образом за целый год казенное предприятие так и не завершило работы по созданию твердотельной РЛС 80К6Т.

В "Искре" отмечают, что инициировали опытно-конструкторские работы за свой счет.

Следует отметить, что РЛС 80К6Т еще в прошлом году заинтересовались две страны из Ближнего Востока, а в результате ее создания стало возможным участие "Искры" в тендере в одной из стран Юго-Восточной Азии.

80К6Т оборудована транзисторным передатчиком и имеет возможность транспортировки американским военно-транспортным самолетом С-130 Hercules. Именно эти требования указанные практически во всех международных тендерах на закупку РЛС, говорится в сообщении "Укроборонпрома".

Система 80К6Т — 3-х координатная высокопотенциальная РЛС кругового обзора с широчайшими возможностями по обнаружению и измерению координат различных типов целей, способная работать в условиях воздействия различных видов помех. Эта РЛС относится к типу GCI (по классификации НАТО). Работает в диапазоне S.

Станция обеспечивает автоматическое обнаружение и определение трех координат, "привязку" сигналов государственного опознавания и сопровождение обнаруженных целей на малых, средних и больших высотах. Она выдает информацию об обнаруженных цели на командные пункты и соединены системы.

"Ключевыми особенностями данных РЛС (МР-18 и 80К6Т) для потребителя должны стать их надежность, способность работы на больших высотах, возможность транспортировки различными видами транспорта… Наша РЛС предлагает гораздо больше в плане обнаружения и, по нашим оценкам, это максимум для РЛС такого класса. Например, потенциал РЛС позволяет производить обнаружение целей с ЭПР (эффективная площадь рассеяния) 2м2 на дальности до 450 км.", — хвалил свою продукцию Вячеслав Траилин.

По материалам: "Дело"
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Теги: укроборонпром 37854297

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