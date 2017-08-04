Запорожская "Искра" еще не создала опытный образец РЛС нового поколения

Казенное предприятие "НПК "Искра" создает опытный образец радиолокационной станции нового поколения 80К6Т, которая работает на твердотельных модулях. Об этом говорится в сообщении концерна "Укроборонпром", в которое входит "Искра".

Следует отметить, что заместитель директора "Искры" по науке Вячеслав Траилин еще год назад в интервью Defense Express рассказывал, что на их предприятии "завершается создание новых метровой РЛС МР-18 и твердотельной РЛС 80К6Т с активной цифровой фазированной антенной решеткой (ЦФАР)". На 2016 год было запланировано завершение изготовления образцов.

"Все составные части радиолокационных станций изготовлены, отрегулированы, прошли испытания и в настоящий момент производится финальная сборка этих РЛС", — заявлял Траилин.

Спустя год "Искра" сообщает, что они "создают опытный образец РЛС нового поколения". Таким образом за целый год казенное предприятие так и не завершило работы по созданию твердотельной РЛС 80К6Т.

В "Искре" отмечают, что инициировали опытно-конструкторские работы за свой счет.

Следует отметить, что РЛС 80К6Т еще в прошлом году заинтересовались две страны из Ближнего Востока, а в результате ее создания стало возможным участие "Искры" в тендере в одной из стран Юго-Восточной Азии.

80К6Т оборудована транзисторным передатчиком и имеет возможность транспортировки американским военно-транспортным самолетом С-130 Hercules. Именно эти требования указанные практически во всех международных тендерах на закупку РЛС, говорится в сообщении "Укроборонпрома".

Система 80К6Т — 3-х координатная высокопотенциальная РЛС кругового обзора с широчайшими возможностями по обнаружению и измерению координат различных типов целей, способная работать в условиях воздействия различных видов помех. Эта РЛС относится к типу GCI (по классификации НАТО). Работает в диапазоне S.

Станция обеспечивает автоматическое обнаружение и определение трех координат, "привязку" сигналов государственного опознавания и сопровождение обнаруженных целей на малых, средних и больших высотах. Она выдает информацию об обнаруженных цели на командные пункты и соединены системы.

"Ключевыми особенностями данных РЛС (МР-18 и 80К6Т) для потребителя должны стать их надежность, способность работы на больших высотах, возможность транспортировки различными видами транспорта… Наша РЛС предлагает гораздо больше в плане обнаружения и, по нашим оценкам, это максимум для РЛС такого класса. Например, потенциал РЛС позволяет производить обнаружение целей с ЭПР (эффективная площадь рассеяния) 2м2 на дальности до 450 км.", — хвалил свою продукцию Вячеслав Траилин.