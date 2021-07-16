ЖК "Sky River": подаруй собі мрію

Без перебільшення, ЖК "Sky River" вважається перлиною серед всіх комплексів Києва. Status Group пишається цим об'єктом як одним з кращих, і не просто так!
Комплекс затишно розташувався на березі Дніпра в тихій та комфортній зеленій зоні.
ЖК, який задовольнить навіть найвибагливішого клієнта
На території комплексу всі об'єкти розташовані так, щоб бути ненав’язливим, затишним та комфортним оточенням для кожного й створювати враження заміського життя.
- Малоповерхові забудови.
- Тільки 2 будинки.
- Упорядкована територія для комфорту і безпеки.
- Басейни для дорослих і дітей.
- Джакузі та СПА.
- Фітнес-комплекси.
- Набережна обладнана дитячим та спортивним майданчиками, причалом для яхт і катерів.
- Пляж.
- Територія з красивим ландшафтом та клумбами.
- Фонтан.
- Бунгало.
- Парковка.
Це саме ті об'єкти, які формують головну концепцію комплексу — відпочинок і релаксація без турбот.
Також в комплексі встановлена геліосистема для підтримки системи опалення, нагріву води, гарячого водопостачання, підігріву води в басейні.
А вся територія комплексу закрита і охороняється.
Status Group подбали про майбутніх жителів ЖК "Sky River" і передбачили абсолютно все.
Благоустрій
На території комплексу розташовано не тільки багато корисних об'єктів інфраструктури, але й безліч зон відпочинку, озеленень та рослин. Все це підкреслює екологічну і відокремлену атмосферу. А у внутрішніх двориках панує затишок та добросусідство.
У мальовничий ландшафт, який Status Group передбачили спеціально для любителів відпочинку на природі, гармонійно вписуються дитячі майданчики і зони для ігор.
Турбота про жителів — це одна з головних прерогатив компанії-девелопера, але й дбати про майно жителів теж не забуває. Спеціально для автомобілів була побудована парковка із закріпленими за кожною квартирою місцями. Територія як паркування, так і всього комплексу в цілому ретельно охороняється, і жителі можуть відчувати себе в цілковитій безпеці.
Цілий ряд переваг робить ЖК "Sky River" дійсно перлиною серед столичних комплексів.
Завдяки бажанню і прагненню Status Group вивести життя в Києві на новий, європейський рівень, вже тисячі людей стали щасливими володарями сучасних і комфортабельних апартаментів.