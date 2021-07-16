Недвижимость 1 час назад

ЖК "Sky River": подаруй собі мрію

Цілий ряд переваг робить ЖК "Sky River" дійсно перлиною серед столичних комплексів

ЖК "Sky River": подаруй собі мрію ЖК "Sky River": подаруй собі мрію
PR-материал

Без перебільшення, ЖК "Sky River" вважається перлиною серед всіх комплексів Києва. Status Group пишається цим об'єктом як одним з кращих, і не просто так!

Комплекс затишно розташувався на березі Дніпра в тихій та комфортній зеленій зоні.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

ЖК, який задовольнить навіть найвибагливішого клієнта

На території комплексу всі об'єкти розташовані так, щоб бути ненав’язливим, затишним та комфортним оточенням для кожного й створювати враження заміського життя.

  • Малоповерхові забудови.
  • Тільки 2 будинки.
  • Упорядкована територія для комфорту і безпеки.
  • Басейни для дорослих і дітей.
  • Джакузі та СПА.
  • Фітнес-комплекси.
  • Набережна обладнана дитячим та спортивним майданчиками, причалом для яхт і катерів.
  • Пляж.
  • Територія з красивим ландшафтом та клумбами.
  • Фонтан.
  • Бунгало.
  • Парковка.

Це саме ті об'єкти, які формують головну концепцію комплексу — відпочинок і релаксація без турбот.

Також в комплексі встановлена ​​геліосистема для підтримки системи опалення, нагріву води, гарячого водопостачання, підігріву води в басейні.

А вся територія комплексу закрита і охороняється.

Status Group подбали про майбутніх жителів ЖК "Sky River" і передбачили абсолютно все.

Благоустрій

На території комплексу розташовано не тільки багато корисних об'єктів інфраструктури, але й безліч зон відпочинку, озеленень та рослин. Все це підкреслює екологічну і відокремлену атмосферу. А у внутрішніх двориках панує затишок та добросусідство.

У мальовничий ландшафт, який Status Group передбачили спеціально для любителів відпочинку на природі, гармонійно вписуються дитячі майданчики і зони для ігор.

Турбота про жителів — це одна з головних прерогатив компанії-девелопера, але й дбати про майно жителів теж не забуває. Спеціально для автомобілів була побудована парковка із закріпленими за кожною квартирою місцями. Територія як паркування, так і всього комплексу в цілому ретельно охороняється, і жителі можуть відчувати себе в цілковитій безпеці.

 Цілий ряд переваг робить ЖК "Sky River" дійсно перлиною серед столичних комплексів.

Завдяки бажанню і прагненню Status Group вивести життя в Києві на новий, європейський рівень, вже тисячі людей стали щасливими володарями сучасних і комфортабельних апартаментів.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

ФГВФЛ после трех лет безуспешных попыток продал 113 га на Оболони под застройку
ФГВФЛ после трех лет безуспешных попыток продал 113 га на Оболони под застройку
Во Львове на месте старого завода и казарм откроют креативное пространство KIVSH (ФОТО)
Во Львове на месте старого завода и казарм откроют креативное пространство KIVSH (ФОТО)
ФГИ запустил сервис автоматической оценки стоимости недвижимости
ФГИ запустил сервис автоматической оценки стоимости недвижимости
Загрузка...
Новое видео
Стартап S.Lab выиграл 100 тысяч грн на GET Business Festival: чем он занимается?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Депутаты упростили присоединение к электросетям

  3. Украинский бизнес улучшил ожидания роста производства и замедления инфляции — НБУ

  4. Украинский IT-предприниматель впервые стал долларовым миллиардером: обогнал Ярославского

  5. Из-за наводнений в Германии погибло уже более 80 человек (ВИДЕО)

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...