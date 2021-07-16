ЖК "Sky River": подаруй собі мрію

Без перебільшення, ЖК "Sky River" вважається перлиною серед всіх комплексів Києва. Status Group пишається цим об'єктом як одним з кращих, і не просто так!

Комплекс затишно розташувався на березі Дніпра в тихій та комфортній зеленій зоні.

ЖК, який задовольнить навіть найвибагливішого клієнта

На території комплексу всі об'єкти розташовані так, щоб бути ненав’язливим, затишним та комфортним оточенням для кожного й створювати враження заміського життя.

Малоповерхові забудови.

Тільки 2 будинки.

Упорядкована територія для комфорту і безпеки.

Басейни для дорослих і дітей.

Джакузі та СПА.

Фітнес-комплекси.

Набережна обладнана дитячим та спортивним майданчиками, причалом для яхт і катерів.

Пляж.

Територія з красивим ландшафтом та клумбами.

Фонтан.

Бунгало.

Парковка.

Це саме ті об'єкти, які формують головну концепцію комплексу — відпочинок і релаксація без турбот.

Також в комплексі встановлена ​​геліосистема для підтримки системи опалення, нагріву води, гарячого водопостачання, підігріву води в басейні.

А вся територія комплексу закрита і охороняється.

Status Group подбали про майбутніх жителів ЖК "Sky River" і передбачили абсолютно все.

Благоустрій

На території комплексу розташовано не тільки багато корисних об'єктів інфраструктури, але й безліч зон відпочинку, озеленень та рослин. Все це підкреслює екологічну і відокремлену атмосферу. А у внутрішніх двориках панує затишок та добросусідство.

У мальовничий ландшафт, який Status Group передбачили спеціально для любителів відпочинку на природі, гармонійно вписуються дитячі майданчики і зони для ігор.

Турбота про жителів — це одна з головних прерогатив компанії-девелопера, але й дбати про майно жителів теж не забуває. Спеціально для автомобілів була побудована парковка із закріпленими за кожною квартирою місцями. Територія як паркування, так і всього комплексу в цілому ретельно охороняється, і жителі можуть відчувати себе в цілковитій безпеці.

Цілий ряд переваг робить ЖК "Sky River" дійсно перлиною серед столичних комплексів.

Завдяки бажанню і прагненню Status Group вивести життя в Києві на новий, європейський рівень, вже тисячі людей стали щасливими володарями сучасних і комфортабельних апартаментів.