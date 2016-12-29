Норма об РРО для технически сложных товаров не будет применяться с 1 января 2017

Применение Регистраторов расчетных операций для технически сложных бытовых товаров станет обязательным лишь после определения перечня таких товаров. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов на официальной странице в facebook.

"Обращаем внимание, что указанные нормы не будут применяться с 1 января 2017, а только после определения перечня товаров. Перечень товаров, которые подлежат применению РРО, должен установить Кабинет Министров до 31 марта 2017 года", — сообщает Минфин.

В течение этого периода штрафные санкции применяться не будут.

В Минфине также подчеркивают, что это будет отдельный "Перечень с целью применения РРО", который не связан с похожим "Перечнем с целью гарантийного ремонта".

Правительство уверяет, что при разработке будут проведены консультации с гражданским обществом и экспертами.

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом правительственный законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году №5132.

За проект проголосовало 235 народных депутатов.

В частности, закон обязывает применять регистраторы расчетных операций всех торговцев сложной техникой, включая плательщиков единого налога независимо от объемов их годового дохода.

Инициатива правительства вызвала недовольство предпринимателей, торгующих техникой на рынках и в интернет-магазинах. Предприниматели опасаются сложностей в администрировании РРО и указывают на высокую стоимость кассовой техники.

В то же время, глава профильного комитета парламента Нина Южанина заверила, что наряду с утвержденным перечнем регистраторов субъекты смогут использовать технические решения, доступные для любого мобильного устройства, как только будет принят законопроект 4117 (о либерализации наличных расчетов). Законопроект предполагает контроль через так назіваемое фискальной облако и введение распределенной компьютерно-кассовой системы (РККС) вместо РРО, которая не требует использования и обслуживания кассовых аппаратов.