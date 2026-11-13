Мільярди на екрані: які фільми стали найдорожчими в історії кіно

Сучасна індустрія кінематографу вже мало кого може здивувати бюджетом фільму у 200–300 млн доларів. Проте дивлячись на такі цифри можна легко самому впасти в оману, адже долар 1990 року й долар сьогодні — це як не крути, різні гроші. Тому команда Dilo вирішила дослідити, скільки коштує самий дорогий фільм сучасного Голлівуду й чи повертає він вкладене. Маємо зазначити, що рейтинг найдорожчих фільмів не є офіційним. Річ у тому, що студії не завжди підтверджують бюджети, та і рахують їх по-різному (як валові витрати або після податкових компенсацій), а поправка на інфляцію залежить від індексу й базового року.

Які фільми найдорожчі в історії кіно

За оцінкою видання «Межа», найдорожчим фільмом з урахуванням інфляції можна вважати «Зоряні війни: Скайвокер. Сходження». Проте це все-таки авторська добірка, а не загальновизнаний рейтинг, адже єдиного переліку, який охоплює найдорожчі фільми в історії, не існує.

А от у рейтингу з поправкою на американський індекс споживчих цін, який наводить Вікіпедія, перше місце посідає саме «Пробудження Сили» ($727 млн проти $617 млн у «Скайвокера»). Далі розглянемо десять найдорожчих фільмів у порядку, який дає видання. Тут перша сума витрат зазначається з урахуванням інфляції, друга – номінальна.

«Зоряні війни: Пробудження Сили» (2015): $593 млн/$447 млн

Фільм мав виправдати купівлю Lucasfilm за $4 млрд, і Disney поставив на практичні ефекти, зокрема «Тисячолітній сокіл» у натуральну величину.

Проте зйомкам завадила травма Гаррісона Форда: після того як на актора впали важкі гідравлічні двері декорації корабля, виробництво призупинили приблизно на вісім тижнів. Самі декорації були настільки масштабними, що для відтворення «Тисячолітнього сокола» побудували повнорозмірну конструкцію, в якій актори могли повноцінно взаємодіяти з оточенням.

Крім того, зйомки у Великій Британії дали Disney змогу скористатися місцевою програмою податкових компенсацій. За аналізом Forbes, компанія витратила на виробництво $533,2 млн, але отримала назад близько $86,6 млн. Тому чисті витрати становили приблизно $446,6 млн, і саме ця сума близька до $447 млн у рейтингу. За даними The Numbers, світові касові збори фільму сягнули $2,056 млрд.

«Зоряні війни: Скайвокер. Сходження» (2019): $603 млн/$490 млн

За версією тіє ж «Межі», це і є самий дорогий фільм добірки. Причини зокрема полягають у звільнення режисера Коліна Треворроу, повернення Джей Джей Абрамса, переписаний сценарій і використання невикористаних раніше кадрів Керрі Фішер. Проте The Numbers дає для цього фільму лише $275 млн, і оцінює світові збори $1,07 млрд.

Заміна режисера на пізньому етапі означала не лише творчі зміни, а й додаткові витрати на переробку вже підготовленого матеріалу. До того ж команді довелося інтегрувати архівні кадри Керрі Фішер, яка померла до початку зйомок фільму. Саме тому визначити, який фільм справді можна вважати найдорожчим фільмом в історії кіно, непросто. Як бачимо, реальний бюджет складно встановити, коли виробництво супроводжується зміною творчої команди та переробкою сценарію.

«Світ Юрського періоду 2» (2018): $582 млн/$465 млн

Серед чинників, що могли збільшити бюджет, називають використання аніматроніки, цифрове відтворення виверження вулкана та масштабні декорації маєтку. Втім, The Numbers і Box Office Mojo оцінюють виробничий бюджет фільму приблизно у $170 млн. Це значно менше, ніж у рейтингах, де стрічка фігурує серед найдорожчих фільмів в історії кіно.

Цікаво, що одна зі сцен із динозаврами вимагала цілої команди фахівців. Там аніматронічною моделлю пораненої Блю керували 12 ляльководів, схованих під операційним столом. Такі практичні ефекти дозволяли акторам взаємодіяти з фізичними моделями, а не уявляти динозаврів перед зеленим екраном.

«Пірати Карибського моря: На дивних берегах» (2011): $529 млн/$379 млн

Цей фільм довго вважали рекордсменом. Номінальну цифру $379 млн підтверджує The Numbers. Серед чинників називають зйомки на воді з їхньою логістикою й дорогими днями простою, а також нові на той час 3D-камери та постійні переїзди між локаціями.

Причому, на відміну від багатьох фільмів, які переводять у 3D вже після зйомок, «На дивних берегах» від початку знімали стереоскопічними камерами. Для цього використовували спеціальні установки з двома камерами, які мали одночасно фіксувати зображення для обох очей. На кораблях, у печерах і джунглях таке обладнання було складно переміщувати й налаштовувати, що збільшувало тривалість зйомок і виробничі витрати.

«Світ Юрського періоду 3: Домініон» (2022): $500 млн/$465 млн

Цю стрічку теж відносять до самих дорогих фільмів, і в основному витрати пов’язані з пандемією, протоколами безпеки, затримками графіка й великим акторським складом, де зійшлися герої двох трилогій. У різних базах цифри різні: $465 млн фігурують у Box Office Mojo, а The Numbers дає $185 млн.

За даними Fortune, під час зйомок студія Universal проводила для команди до 1 тис. людей близько 40 тис. тестів на COVID-19. Для роботи на майданчику запровадили протокол безпеки обсягом приблизно 150 сторінок, а сама перерва у виробництві та оренда павільйонів Pinewood Studios у Великій Британії додали витрат.

«Месники: Ера Альтрона» (2015): $484 млн / $365 млн

Масштаб виробництва дуже відчувався в географії зйомок. Команда, між іншим, працювала у Великій Британії, Італії, Південній Кореї, ПАР та Бангладеш.

Не менш складним було створення головного антагоніста. Адже Джеймс Спейдер особисто грав Альтрона на майданчику, використовуючи технологію захоплення рухів. Тож за образом робота стояла повноцінна акторська гра, а не лише робота аніматорів.

«Пірати Карибського моря: На краю світу» (2007): $455 млн / $300 млн

Дуже масштабний і дорогий проєкт. Чого вартувала сама фінальна битва у гігантському вирі. Для неї побудували повнорозмірні фрагменти палуб «Чорної перлини» та «Летючого голландця», встановивши їх на спеціальні рухомі платформи, які нахилялися приблизно на 30 градусів.

Воду, шторм і сам вир значною мірою створювали за допомогою комп'ютерної графіки. Лише одна студія Industrial Light & Magic виконала для фільму понад 800 візуальних ефектів, і це за умов, коли на поствиробництво залишилося близько 12 тижнів.

«Месники: Завершення» (2019): $438 млн/$356 млн

Номінальний бюджет у $400 млн, за даними The Numbers, відображає масштаб виробництва фіналу «Саги нескінченності». Візуальні ефекти містилися майже у 2500 із приблизно 2700 кадрів фільму, а над ними працювали 13 спеціалізованих студій.

Особливо складною стала фінальна битва. Для неї цифрові художники створювали не лише вибухи й руйнування, а й цілі ділянки поля бою, армії та десятки персонажів. За словами керівника візуальних ефектів Дена ДеЛіува, команда працювала з такою щільністю цифрових образів, якої раніше не досягала.

Водночас виробничий бюджет блокбастера — це не лише декорації, спецефекти й знімальна техніка. Значну частину коштів можуть становити гонорари акторів, режисерів і продюсерів, а також виплати, прив'язані до касових результатів фільму. Наприклад, Роберт Дауні-молодший, за оцінками американських медіа, заробив близько $75 млн за «Месників: Завершення». Власне гонорар становив близько $20 млн, решту він отримав завдяки домовленості про частку в прибутках Marvel.

«Дедпул і Росомаха» (2024): $556,8 млн/$446,1 млн

Виробництво фільму припало на страйки акторів і сценаристів у 2023 році. Коли зйомки зупинили в липні, було готово приблизно половину стрічки. Однак команда режисера Шона Леві не просто чекала на відновлення роботи. Під час вимушеної паузи вона розробила нову сцену з кількома варіантами Росомахи, для якої знадобилися додаткові костюми й декорації. За даними Forbes, страйк та пов'язані з ним виробничі затримки збільшили витрати Disney.

Водночас історія бюджету фільму має ще один нюанс. За британською фінансовою звітністю Disney, валові витрати на виробництво сягнули $556,8 млн, але $110,7 млн компанія отримала у вигляді податкових компенсацій і відшкодувань. Тому чисті витрати і становили $446,1 млн. І якраз останню цифру Forbes використовує для оцінки вартості фільму після компенсацій.

«Месники: Війна нескінченності» (2018): $407 млн/$325 млн

Особливо дорогим элементов в цьому фільмі виявився Танос, адже він не лише був творінням рук аніматорів. Актор Джош Бролін зіграв його за допомогою технології захоплення рухів, де спеціальні камери фіксували не лише рухи тіла актора, а й найдрібніші зміни міміки.

Потім ці дані перенесли на цифрового персонажа, зберігши вираз обличчя та емоції Броліна. Над образом Таноса працювали одразу дві студії — Digital Domain і Weta FX. Остання також створювала планету Титан, де відбувається значна частина фінального протистояння.

Водночас, не дійшли до “десятки”, за методикою «Межі», «Титанік» (1997) із бюджетом $200 млн, що відповідає приблизно $392 млн з урахуванням інфляції, та «Аватар: Шлях води» (2022) — $350 млн або близько $376 млн у перерахунку.

Доречі, на момент виходу «Титаніка», його бюджет уже вважали рекордним для кіноіндустрії. І якби оцінювати стрічки лише за номінальними витратами, він не претендував би на звання «самий дорогий фільм» в історії, але з урахуванням інфляції просто опиняється серед лідерів. Ось чому старі й нові фільми некоректно порівнювати лише за сумами, витраченими на виробництво.

Скільки коштує виробництво найдорожчих фільмів

Бюджет у $200–300 млн для сучасного голлівудського блокбастера вже справді не виглядає чимось винятковим. Але коли витрати наближаються до пів мільярда доларів, виникає закономірне питання: на що саме йдуть такі гроші? У випадку з найдорожчими фільмами це не лише гонорари зірок, а й масштабні декорації, складні спецефекти, тривалі зйомки, робота сотень фахівців та іноді навіть вимушені перерви у виробництві.

Водночас визначити, яка саме стрічка очолює рейтинг найдорожчих фільмів, не так просто. Студії не завжди розкривають реальні витрати, а податкові компенсації можуть суттєво змінювати підсумкову суму. Наприклад, валові витрати на «Дедпула і Росомаху» становили $556,8 млн, але після відшкодувань чистий бюджет скоротився до $446,1 млн. Тому середній бюджет фільму в таких рейтингах неможливо порівнювати без урахування методики підрахунку. Все залежить не лише від масштабу виробництва, а й від того, як саме рахувати витрати.

Чи окупилися найдорожчі фільми в історії

Великий бюджет ще не гарантує касового успіху, а мільярдні збори не дорівнюють мільярдному прибутку. Частину виручки від квитків отримують кінотеатри та дистриб'ютори, тоді як студії додатково витрачаються на рекламу, просування та фінансування. Тому навіть найкасовіший фільм не обов'язково стає найвигіднішим для своїх творців.

Візьмемо ті ж «Зоряні війни: Пробудження Сили». За виробничих витрат близько $447 млн стрічка зібрала у світовому прокаті понад $2 млрд. Але оцінювати успіх найдорожчих фільмів лише за таким співвідношенням не можна. Саме тому питання, чи окупився самий дорогий фільм, потребує значно більше цифр, ніж просто порівняння бюджету з касовими зборами. Для повної картини потрібні також витрати на маркетинг, дистрибуцію та частки партнерів.