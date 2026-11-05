Скільки заробляє кінопродюсер і від чого залежить його прибуток

У кіноіндустрії є такий парадокс, коли фільм може зібрати повні зали, а продюсер залишитися без прибутку. Кіно — один із небагатьох бізнесів, де успіх на екрані й гроші на рахунку часто живуть окремо. Мало хто знає, що заробіток кінопродюсера починається не з квитків. А з того, хто вклав гроші в бюджет фільму, кому належать права і скільки забирає кожен посередник на шляху до глядача. Читайте на Dilo , скільки заробляє кінопродюсер, звідки беруться гроші на кіно і чому касовий успіх ще не гарантує прибутку.

Хто такий кінопродюсер і за що він відповідає

Продюсер — не просто спонсор, який дає гроші за згадку в титрах, а людина, що відповідає за гроші, час і ризик. За визначенням Закону України «Про кінематографію», це фізична або юридична особа, яка організовує або організовує і фінансує виробництво та розповсюдження фільму.

Отже, продюсер фільму відповідає не лише за пошук грошей. Він організовує виробництво, збирає команду, контролює бюджет і строки, домовляється про права та шукає можливості довести фільм до глядача. Це одна з найменш помітних, але вирішальних ролей у кіно.

Звідки кінопродюсери отримують гроші

Гроші від фільму надходять не з одного джерела. Дохід продюсера може складатися з кількох потоків, але не всі вони є прибутком від конкретного фільму:

гонорар за роботу над проєктом;

доходи від використання майнових прав;

частка від кінопрокату

міжнародні продажі прав на показ в інших країнах;

фестивальні надходження;

інші проєкти продюсерської компанії.

Взагалі розмір гонорару продюсера фільму залежить передусім від бюджету. Що більший проєкт, то більше й вага цієї роботи. У професійному середовищі побутує і неформальне правило, де продюсер не повинен заробляти більше за режисера. Проте це лише практика й чиясь позиція, а не закон чи обов'язкова умова договору. Тож у кожному проєкті все вирішують домовленості сторін.

Так само не варто думати, що продюсерська компанія живе лише з прокату власних фільмів. Авторське кіно знімають роками, і між такими проєктами команди беруться за комерційні замовлення.

Саме вони часто дають гроші, щоб утримувати офіс, платити бухгалтеру й не розпустити людей до наступного фільму. Виходить, що творчий проєкт нерідко стоїть на плечах менш видовищної, але стабільнішої роботи.

Кому належать права на фільм

Існує поширене уявлення, що права автоматично розподіляються між усіма учасниками пропорційно вкладеним коштам, надто спрощує ситуацію.

За статтею 16 Закону України «Про авторське право і суміжні права», якщо договором не передбачено інше, майнові права на аудіовізуальний твір переходять від авторів до продюсера з моменту його створення. Автори водночас зберігають право на справедливу винагороду за використання твору у випадках, визначених законом.

У міжнародному копродакшені все вирішують угоди між партнерами. Це вони визначають, хто, де, як і на яких умовах використовує фільм та отримує доходи. Фінансовий внесок може впливати на ці домовленості, але універсальної формули розподілу прав закон не встановлює.

Скільки грошей отримує продюсер із кінопрокату

Бокс-офіс — це загальна сума продажу квитків, а не прибуток виробника. До того як гроші дійдуть до продюсера, їх ділять між кінотеатром, дистриб'ютором та іншими учасниками згідно з договорами.

Самі частки залежать від умов договору, студії та прокатника, тож це приклад практики, а не чинний тариф. Крім того, частка виробника ще не дорівнює його прибутку. І з неї покривають витрати на виробництво, маркетинг і повернення інвестицій. Тож продюсер фільму отримує лише те, що лишається наприкінці цього ланцюжка.

Скільки заробляє продюсер за вакансіями

Для орієнтиру можна подивитися на статистику Work.ua. У листопаді 2026 року платформа вказувала 50 тис. грн як медіанну зарплату для посади «Продюсер» у категорії «ЗМІ, видавництво, поліграфія». Але це не окрема статистика кінопродюсерів. Ще до категорії входять також фахівці з інших напрямів медіа та виробництва контенту.

Хто фінансує створення фільму і звідки беруться гроші

Бюджет фільму може формуватися з державної підтримки, власних коштів продюсерської компанії, приватних інвестицій, тощо. У великих проєктах часто поєднують кілька джерел, тож продюсерам доводиться шукати гроші водночас у кількох місцях.

Як змінилося державне фінансування кіно

За два роки державне фінансування кіно просіло майже втричі. У 2024-му на Держкіно передбачили 663,4 млн грн, а в 2025-му лише 204,1 млн, тобто на 69,2% менше, і з цієї суми 173,7 млн ішло безпосередньо на підтримку кінематографії.

Грошей забракло навіть на те, щоб одночасно доводити старі проєкти й запускати нові, тож уряд вирішив спершу фінансувати лише фільми, розпочаті раніше.

У 2026 році конкурсів Держкіно також не було: за словами голови агентства Андрія Осіпова, коштів на кіновиробництво не вистачало навіть для нового пітчингу, а програма «Тисячовесна» не замінює традиційних конкурсів. Тож скорочення бюджету відчули не лише ті, хто знімає зараз, а й ті, хто мав знімати наступного.

«Тисячовесна»: нове джерело державного фінансування

«Тисячовесна» стала головною державною ставкою на кіно 2026 року. Загальний бюджет програми становить 4 млрд грн, з яких на ігрові фільми й серіали передбачили 1,9 млрд, на документальні 240 млн, на анімацію та дитячий контент 490 млн.

За підсумками фінального пітчингу в серпні Мінкульт рекомендував до фінансування 545 проєктів загальною вартістю 5,7 млрд грн: 3,37 млрд державних і 2,33 млрд співфінансування від команд, меценатів і міжнародних партнерів. Із додаванням напряму шоу й відеороликів для соцмереж проєктів стало 680.

Але перемога в конкурсі ще не означає, що гроші вже надійшли. За даними Суспільного, на момент публікації Мінкульт не підписав договорів із переможцями, а основні виплати очікували в грудн. Причому частину коштів через перегляд видатків могли перенести на 2027 рік. Статус переможців у міністерстві обіцяли зберегти. Тож продюсерам доводиться жити в проміжку між перемогою й першою виплатою.

Чи повернуться конкурси Держкіно

Повернення конкурсів Держкіно поки лишається питанням боргів. За словами міністерки культури Тетяни Бережної, агентство винне переможцям попередніх конкурсів близько 800 млн грн, і нові пітчинги відновлять лише після того, як ці зобов'язання закриють. Голова Держкіно Андрій Осіпов розраховує вийти на нуль до березня 2027 року, а з 300 млн грн, передбачених у бюджеті-2027 на підтримку кіно, частину спрямують саме на старі борги. Такі дані було надано в інтерв’ю для «Детектор медіа».

Тож державне кіно спершу розраховується за минуле й лише потім береться за майбутнє. Для продюсерів це означає, що у 2026 році гроші були доступні переважно через «Тисячовесну», а традиційний шлях через конкурси Держкіно залишався зачиненим.

Як продюсери залучають міжнародне фінансування

Міжнародні фонди, програми підтримки та копродукційні партнери можуть фінансувати розробку сценарію, підготовку, виробництво чи постпродакшн, а умови залежать від конкретної програми.

На практиці зарубіжні гроші частіше йдуть на ранні й завершальні етапи, тоді як знайти кошти безпосередньо на зйомки складніше. Тож для української участі в міжнародному проєкті зазвичай потрібне й українське фінансування. Це досвід окремих продюсерів, а не універсальна вимога всіх фондів.

Які ризики несе кінопродюсер і коли фільм не окупається

Кінопродюсер вкладає сили й гроші наперед, а результат бачить лише через роки. Між фестивальною перемогою, касовим успіхом і грошима на рахунку нерідко лежить довга дистанція, а завершений фільм ще не означає швидкого повернення вкладень. Тож які ризики матиме продюсер:

затримки державного фінансування:;

відсутність договору чи виплат;

довгий шлях до глядача;

нестача грошей на просування та комерційний ризик прокату;

зрив чи перенесення релізу через війну, зміни прокатного розкладу або затримки виробництва.

Тож кіно залишається бізнесом, у якому ризик лягає передусім на продюсера, а винагорода приходить найпізніше.

Чи зростає український кінопрокат

Український кінопрокат відновлюється, але це ще не означає, що зростають і прибутки виробників. За даними Green Light Films, які навів «Детектор медіа», касові збори ринку зросли з 2,2 млрд грн у 2023 році до 2,4 млрд у 2024-му та 2,65 млрд у 2025-му. Кількість проданих квитків майже не змінилася: 14,5, 14 і 14,6 млн. При цьому каса росте, а зали не стають помітно повнішими. І це, між іншим, показники всього ринку, а не лише українських фільмів.

Серед найкасовіших українських релізів за даними Dzyga MDB «Антарктида» (близько 94,1 млн грн), «Ну мам!» (77,5 млн) і «Ти — космос» (60,6 млн). Проте це збори фільмів, а не гроші, які отримали продюсери: їх ще треба розділити з кінотеатром і дистриб'ютором.

Від чого залежить заробіток кінопродюсера

Насамперед заробіток залежить від моделі фінансування. Якщо продюсер фільму працює за замовленням, його дохід визначають бюджет і договір. Якщо компанія сама організовує виробництво й володіє правами, вона може заробляти на ліцензуванні, прокаті та продажу платформам. Тут ще також мають значення

розмір бюджету й умови фінансування;

розподіл майнових прав;

прокатна угода та витрати на маркетинг;

міжнародні продажі та репутація.

Тож заробіток кінопродюсера не вимірюється касою. Бокс-офіс лише початок фінансового ланцюжка, а не сума, яку отримує продюсер.

Іноді він має фіксований гонорар, іноді заробляє на правах і продажах, а іноді роками повертає вкладене. Тому на запитання «скільки заробляє продюсер» немає однієї відповіді. Тут важливо знати, хто фінансував фільм, кому належать права й як побудована прокатна угода.