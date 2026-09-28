Касові збори фільму: що це таке і як їх рахують

Мільярд доларів зборів — цифра, що миттєво потрапляє в заголовки і формує враження оглушливого успіху. Але за гучними рекордами бокс-офісу часто ховається зовсім інша реальність. Часто буває так, що фільм зі скромним бюджетом і скромними зборами може принести студії більше прибутку, ніж блокбастер, що зібрав сотні мільйонів. То що насправді означає цифра каси, і чи має вона хоч якийсь стосунок до реального заробітку кіностудії? Скільки з ціни квитка дістається виробнику фільму, а скільки лишається в кінотеатрі? І як на тлі світових рекордів виглядає власне українське кіно? Читайте на Dіlo розібралася, що таке касові збори фільму, як їх рахують і чому ця цифра не завжди означає прибуток студії.

Що таке касові збори

Касові збори, або бокс-офіс (від англ. box office — «будка білетера»), — це термін кінопрокату та театральної справи, який позначає виторг від продажу квитків на конкретний фільм чи виставу. Відстеження цього показника має ключове значення для сучасного комерційного кінематографа, оскільки саме він відображає економічну успішність стрічки.

Найчастіше в індустрії відстежують кілька ключових зрізів касових зборів:

збори за перші вихідні дні показу (за ними судять, наскільки вдалим виявився старт фільму, і планують тривалість подальшого прокату);

загальні збори за весь час показу;

збори окремо в США та окремо поза межами США, що дозволяє оцінити, наскільки фільм «спрацював» на різних ринках.

Чому касові збори не дорівнюють прибутку студії

Дивлячись на суму зборів фільму, люди часто роблять досить типову помилку: прирівнюють до заробітку кіностудії. Насправді не всі гроші від продажу квитків у кінотеатрах надходять виробнику. За оцінкою kinowar.com, приблизний розподіл коштів між студією та кінотеатром становить приблизно 50/50.

Тобто щоб зрозуміти, чи вийшов фільм у беззбитковість лише за рахунок прокату, суму загальних зборів умовно ділять навпіл і порівнюють із заявленим бюджетом картини.

Втім, навіть такий розрахунок залишається орієнтовним, а не точним, оскільки:

крім заявленого бюджету, у фільму можуть бути додаткові витрати, про які немає публічної інформації;

розподіл каси може відрізнятися залежно від контрактів: окремий відсоток можуть отримувати продюсери, режисери чи актори;

у різних країнах діють різні системи розподілу зборів між прокатниками та студіями;

якщо виробництво фільму розтягнулося в часі, з'являються додаткові витрати на виробництво й маркетинг.

Крім того, кінотеатральний прокат ще — далеко не єдине джерело доходу фільму. Свою частку прибутку студії отримують від онлайн-прем'єр і стрімінгових платформ, продажів фізичних носіїв, продажу прав телеканалам, а також мерчу та тематичних парків розваг. Для нішевих і авторських картин ця частка може бути особливо значною, адже їхній кінотеатральний прокат часто скорочують на користь стрімінгу.

Найкасовіші фільми 2025 року: приклади розрахунку

Лідером року став китайський мультфільм «Нечжа 2», який зібрав $2,24 млрд, і це не лише найкасовіший китайський фільм в історії, а й топ-5 серед усіх фільмів усіх часів за загальними зборами. При бюджеті лише в $80 млн орієнтовний чистий прибуток картини оцінюють приблизно в $1,04 млрд.

Кілька інших прикладів показують, наскільки по-різному співвідносяться збори та реальна прибутковість.

Фільм Загальні збори Орієнтовний бюджет Прогнозований результат «Нечжа 2» $2,24 млрд $80 млн значний прибуток (~$1 млрд) «Зоотрополіс 2» $1,59 млрд не вказано прибуток «Зброя» $269 млн $38 млн прибуток (~$100 млн) «Білосніжка» (2025) $206 млн ~$250 млн збиток (~$150–160 млн) «Одна битва за іншою» $205 млн $130–170 млн ймовірний збиток із прокату

Тож, як бачимо, високі загальні збори самі по собі нічого не гарантують: «Білосніжка» зібрала понад $200 млн, але з огляду на бюджет студії у чверть мільярда, це, найімовірніше, збиткова картина. Принаймні якщо оцінювати лише кінотеатральний прокат.

Натомість горори з невеликими бюджетами, як-от «Зброя» чи «П'ять ночей у Фредді 2», регулярно демонструють одну з найвищих маржинальностей у галузі саме завдяки низьким витратам на виробництво.

При цьому що франшизи продовжують домінувати в топі: 19 з 25 найкасовіших фільмів 2025 року належать до тієї чи іншої серії. А от супергеройське кіно, навпаки, здає позиції. Так, аких стрічок у топі стало менше, а їхні збори більше не сягають рекордних мільярдних показників попередніх років.

Як почувається український кінопрокат на цьому тлі

Показник касових зборів важливий і для оцінки того, наскільки глядач довіряє національному кінематографу. За даними телеканалу «Дім», у 2023 році частка зборів українських фільмів у вітчизняному кінопрокаті вперше сягнула 15%. Для порівняння, у 2014 році цей показник становив лише 1%, і той, переважно завдяки фільму «Поводир» Олеся Саніна.

Левову частку цього зростання забезпечив один фільм — анімаційна «Мавка. Лісова пісня». На неї припадає половина всіх зборів українського кіно за 2023 рік: 150 млн грн усередині країни та 22 млн доларів за кордоном. Це зробило стрічку найкасовішим українським фільмом в історії міжнародного прокату.

Показово, що картина створювалася вісім років і вийшла в прокат уже під час повномасштабного вторгнення. На той момент працювала лише половина довоєнної мережі кінотеатрів, а частина глядацької аудиторії була змушена виїхати з країни.

Потенціал української кіноіндустрії залишається значним, але поки розкритий далеко не повністю. Суспільний контекст змінюється настільки швидко, що породжує нові сюжети й архетипи героїв швидше, ніж галузь встигає перетворювати їх на екранні історії.

Тож якщо коротко, відставання від середньоєвропейського рівня каси — це не питання браку творчого потенціалу. Радше це «хвороби зростання», з якими індустрія живе останні 10–15 років на тлі обмеженого фінансування, скороченої мережі кінотеатрів і падіння платоспроможності глядача під час війни.