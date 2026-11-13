Найкасовіші фільми світу: топ стрічок за зборами в історії кіно

Мільярд доларів у прокаті — досить винятковий результат для більшості кінорелізів. Проте на сьогодні вже є кілька фільмів із понад $2 млрд касовим збором. Але відповідь на питання, який, все-таки, фільм заробив найбільше, залежить від методики підрахунку. Команда Dilo зібрала найкасовіші фільми в історії й розібралася, хто опинився на вершині. Рейтинг не є офіційним і складений за номінальними світовими зборами, без поправки на інфляцію.

Найкасовіші фільми в історії

Це десятка найкасовіших стрічок за номінальними світовими зборами.

«Месники: Завершення» (2019): $2,94 млрд

Фінал «Саги нескінченності» від братів Руссо посідає перше місце. Стрічка встановила рекорд ще до завершення прокату. Так, за перший вікенд вона зібрала близько $1,2 млрд, і це був перший у кіноісторії фільм, який подолав мільярд за стартові вихідні. Вважається, що основним фактором успіху виявився накопичений інтерес глядачів до попередніх частин кіновсесвіту Marvel.

«Аватар» (2009): $2,92 млрд

Відрив від «Завершення» становить лише близько $20 млн. Важливо, що ця сума не лише результат першого прокату: фільм неодноразово повертався в кінотеатри, зокрема в Китаї у 2021 році й на міжнародних екранах 2022-го. Саме повторні покази раз за разом повертали її на вершину рейтингу, і навіть тепер вона залишається за крок від першого місця.

«Людина-павук: Абсолютно новий день» (2026): $2,52 млрд

Найновіший фільм у десятці одразу посів третє місце. Стрічка Дестіна Креттона встановила рекорд старту, адже перший світовий вікенд приніс близько $932 млн, а Sony назвала цей дебют найуспішнішим в історії американського прокату.

«Аватар: Шлях води» (2022): $2,34 млрд

«Аватар: Шлях води» (2022) зібрав $441,6 млн уже за перший вікенд, причому близько 67% міжнародних зборів припало на формати 3D, 4D та IMAX. Це один із найбільш яскравих прикладів найкасовіших фільмів в період пандемії.

«Нечжа 2» (2025): $2,27 млрд

Анімація режисера Юй Яна дещо відрізняється географією успіху, адже переважна частина зборів припала на китайський ринок. У червні 2025 року Guinness World Records визнав стрічку найкасовішою анімацією у світі.

Проте за даними Box Office Mojo збори становлять близько $2,27 млрд, а The Numbers оцінює їх приблизно в $2,0 млрд. Ми взяли цифру Box Office Mojo, щоб усі позиції рейтингу спиралися на одну базу.

«Титанік» (1997): $2,26 млрд

Це був перший фільм в історії, який зібрав понад $1 млрд у світовому прокаті. Він досяг цієї позначки ще 1998 року, задовго до появи сучасної системи мільярдних блокбастерів. Збори більш ніж удесятеро перевищили виробничий бюджет у $200 млн, що дозволяло стрічці спокійно претендувати на звання самого касового фільму в історії.

«Зоряні війни: Епізод VII — Пробудження сили» (2015): $2,07 млрд

Фільм стартував із рекордних на той час $529 млн у світовому прокаті за перший вікенд, а мільярд доларів зібрав лише за 12 днів, випередивши попередніх рекордсменів. Уже через 20 днів прокату стрічка перевершила американський рекорд «Аватара» Джеймса Кемерона, зібравши понад $760 млн у Північній Америці.

«Месники: Війна нескінченності» (2018): $2,05 млрд

Фільм стартував із рекордних на той час $529 млн у світовому прокаті за перший вікенд, а мільярд доларів зібрав лише за 12 днів, випередивши попередніх рекордсменів. Для Disney він мав виправдати купівлю Lucasfilm.

Уже за 20 днів прокату «Пробудження сили» перевершило рекорд «Аватара» і стало найкасовішим фільмом в історії американського прокату на той момент. У перший день показів у США стрічка заробила $119,1 млн, а цього раніше не досягав жоден фільм за один день.

«Людина-павук: Додому шляху нема» (2021): $1,92 млрд

Фільм зібрав $260,1 млн лише за перший вікенд у США та Канаді. Це один із найпотужніших стартів в історії американського прокату, до того ж у період, коли кінотеатри ще відновлювалися після пандемії.

«Зоотрополіс 2» (2025): $1,87 млрд

Мультфільм подолав мільярд доларів за 17 днів. Disney назвала його найшвидшою анімаційною стрічкою з рейтингом MPA PG, яка досягла такого результату. За перші п'ять днів прокату в Китаї «Зоотрополіс 2» зібрав $272 млн.

Доречі, рекордний старт для анімаційного фільму іноземного виробництва на місцевому ринку. Загалом за перший п'ятиденний вікенд світові збори мультфільму сягнули $559,5 млн.

Найкасовіші франшизи в історії кіно

Якщо окремий фільм може стати хітом випадково, то франшиза робить успіх системним. Нижче розглянемо, які серії дали найбільші касові результати і який фільм зібрав найбільше грошей, якщо рахувати не окремі стрічки, а цілі франшизи.

Кіновсесвіт Marvel: роль супергеройських блокбастерів

Шість обраних нами фільмів Marvel Studios з десятки та верхньої частини списку («Завершення», «Війна нескінченності», «Месники», «Ера Альтрона», «Чорна Пантера» й «Дедпул і Росомаха») зібрали близько $10,6 млрд.

Якщо додати два фільми про Людину-павука («Додому шляху нема» й «Абсолютно новий день»), які створювалися спільно із Sony, сума перевищить $15 млрд. Але це лише вибрані стрічки, а не весь кіновсесвіт. За даними Box Office Mojo, загальні збори MCU становлять понад $35 млрд.

Тут секрет успіху лежить в основному у сюжетній лінії. Адже глядач, який дивився «Месників» у 2012 році, не міг пропустити фінал 2019-го. Саме тому найпопулярніший фільм за касовими зборами, «Завершення» зміг стільки зібрати.

«Зоряні війни»: комерційний успіх культової франшизи

Перший фільм Джорджа Лукаса вийшов 1977 року й зібрав близько $775 млн при бюджеті лише 11 млн. Серед сучасних частин виділилися «Пробудження Сили»(2,07 млрд) і «Останні Джедаї» ($1,33 млрд), разом понад $3,4 млрд.

Загальні збори франшизи, за даними Box Office Mojo, становлять близько 10,76 млрд. Це одна з найкасовіших кінофраншиз світу, хоча й поступається MCU (35,17 млрд) та серії про Людину-павука ($11,52 млрд).

«Аватар»: як Джеймс Кемерон створив глобальний кінофеномен

Три фільми саги зібрали разом близько $6,7 млрд:

$2,92 млрд за першу частину,

$2,33 млрд за «Шлях води»,

та $1,49 млрд за «Вогонь і Попіл» (за даними The Numbers).

Попри багаторічні перерви між прем'єрами, кожна нова частина знову перетворилася на глобальну кіноподію. І щоразу на глядачі готові чекати роками заради видовища, яке неможливо повноцінно відтворити на домашньому екрані

«Світ Юрського періоду»

Перший фільм (2015) зібрав $1,67 млрд, а «Занепад королівства» (2018) додав $1,30 млрд. Якщо рахувати всі чотири частини, включно з «Домініоном» і «Відродженням», загальні збори франшизи становлять приблизно $4,86 млрд (за даними The Numbers). І не дивно, адже динозаври залишаються сюжетом, зрозумілим глядачам будь-якого віку й країни.

Найкасовіші фільми в історії та їхні бюджети

Як би це не було неочевидним, великі збори ще не означають великого прибутку. Так, самий касовий фільм може виявитися менш ефективним, ніж скромніша стрічка. Тому потрібно дивитися також на валові збори з виробничим бюджетом, а не лише на прибуток. Касові збори діляться між кінотеатрами та дистриб'юторами, а студія ще оплачує маркетинг, дистрибуцію й фінансування. Усі суми номінальні, бюджети взяті з The Numbers.

Фільм Збори Виробничий бюджет Збори до виробничого бюджету «Нечжа 2» (2025) $2,27 млрд ~$80 млн ~25–28 разів «Аватар» (2009) $2,92 млрд ~$237 млн ~12 разів «Титанік» (1997) $2,26 млрд ~$200 млн ~11 разів «Абсолютно новий день» (2026) $2,52 млрд ~$225 млн ~11 разів «Супер Маріо Галактика в кіно» (2026) $1,01 млрд ~$110 млн ~9 разів «Месники: Завершення» (2019) $2,94 млрд ~$400 млн ~7 разів «Одіссея» (2026) $1,80 млрд ~$250 млн ~7 разів «Месники: Війна нескінченності» (2018) $2,05 млрд ~$300 млн ~7 разів «Аватар: Шлях води» (2022) $2,34 млрд ~$400 млн ~6 разів «Дедпул і Росомаха» (2024) $1,34 млрд ~$446 млн (чисті витрати після компенсацій) ~3 рази

Бюджети в різних джерелах відрізняються.

Наприклад, для «Війни нескінченності» Box Office Mojo наводить $325 млн, а для «Пробудження Сили» оцінки коливаються від $245 млн (Box Office Mojo) до понад $533 млн, тому цей фільм у таблицю ми не включили. Для «Дедпула і Росомахи» взято чисті витрати після компенсацій, а не валовий бюджет, тож пряме порівняння з іншими рядками було б не зовсім коректне.

Тож, найкасовіші фільми не завжди дають найвище співвідношення зборів до витрат. Ті самі «Аватар» і «Титанік» окупилися значно краще, ніж пізніші блокбастери з бюджетом $400 млн і більше.

Як змінився рейтинг найкасовіших фільмів за останнє десятиліття

Ще десять років тому серед лідерів світового прокату були «Пробудження Сили», «Ера Альтрона», «Світ Юрського періоду» та «Форсаж 7». Відтоді рейтинг найкасовіших фільмів помітно змінився.

Marvel закріпилася серед головних гравців завдяки «Війні нескінченності» та «Завершенню», анімація перестала бути лише сімейною розвагою. Так, «Думками навиворіт 2» зібрав $1,69 млрд, а китайська «Нечжа 2» — понад $2 млрд, переважно на домашньому ринку. Таким чином, за звання найкасовішого фільму світу можуть змагатися не лише голлівудські студії.

Змінився і вибір історій, за які глядачі готові платити в кінотеатрах. На великі екрани успішно перейшли франшизи по відеоіграх. До прикладу, «Брати Супер Маріо в кіно» зібрали $1,36 млрд, а їхнє продовження «Супер Маріо Галактика в кіно» також подолало мільярдну позначку.

Водночас масштабне авторське кіно не втратило комерційної сили. «Одіссея» Крістофера Нолана стала ще одним доказом того, що режисерське ім'я та незвичайний кінематографічний досвід можуть перетворити фільм на глобальну подію.

Показова й швидкість, з якою новинки потрапляють до історичних рейтингів. Стрічкам більше не обов'язково роками утримуватися в прокаті, щоб стати його лідерами, іноді достатньо кількох тижнів. Тож коли постає питання, який фільм зібрав найбільше грошей, відповідь не така однозначна, як раніше. Найкасовіший фільм сьогодні – це не обов'язково продовження відомої голлівудської франшизи. Скоріше це дедалі частіше результат конкуренції різних ринків, жанрів і форматів видовища.

Який фільм є найкасовішим з урахуванням інфляції

Варто не забувати також, що квиток у кіно в 1939 або 1965 році коштував у рази дешевше за сучасний, тому порівнювати суми напряму некоректно. Але якщо перерахувати збори на сучасні гроші, претендент на звання самий касовий фільм в історії змінюється.

Але варто також і розуміти, що загальноприйнятого способу перерахунку немає. Результат залежить від цін на квитки, валют, кількості повторних прокатів і методики обліку ринків, тому наведені суми є однією з оцінок, а не офіційним рейтингом.

Якщо дивитися на рейтинг від УНІАН, то сходинку посідає «Звіяні вітром» (1939) із результатом близько $4,56 млрд. Фільм зібрав приблизно $393 млн при бюджеті $3,9–4,25 млн, тобто виручка була приблизно в 100 разів вищою за витрати. Далі за рейтингом йдуть:

«Аватар» (2009): $4,15 млрд;

«Титанік» (1997): $3,86 млрд;

«Зоряні війни. Епізод IV: Нова надія» (1977): $3,74 млрд;

«Месники: Завершення» (2019): $3,44 млрд;

«Звуки музики» (1965): $3,14 млрд;

«Інопланетянин» (1982): $3,06 млрд;

«Десять заповідей» (1956): $2,90 млрд;

«Доктор Живаго» (1965): $2,74 млрд;

«Зоряні війни: Пробудження сили» (2015): $2,70 млрд.

Тож відповідь на питання, який найпопулярніший фільм усіх часів за касою, залежить від методики. За номінальними зборами це «Месники: Завершення», а якщо з поправкою на інфляцію — то «Звіяні вітром».