Як працює Netflix і на чому він заробляє: підписка, реклама та контент

Netflix — один з найбільш цікавих прикладів перетворення нішевого сервісу на глобальну медіаплатформу. За майже 30 років компанія еволюціонувала від поштового прокату DVD до найбільшого відеостримінгу світу. Тепер Netflix має 325 млн платних підписників і виручка $45,18 млрд за 2025 рік, а на піку капіталізація компанії сягала майже $600 млрд. Редакція Dilo дослідила, як влаштована бізнес-модель Netflix, скільки компанія витрачає на контент і чому вона йде на угоду століття з Warner Bros. Discovery і чим завершилася така спроба.

Зростання, яке перевищило очікування

За підсумками четвертого кварталу 2025 року виручка Netflix склала $12,05 млрд. Це на 18% більше, ніж роком раніше, і вище за прогнози аналітиків. Повний рік компанія завершила з виручкою $45,18 млрд, що на 16% перевищує показник 2024-го.

Одним із ключових драйверів такого зростання стала реклама, сегмент, який ще кілька років тому Netflix відкидав як такий, що суперечить преміальному позиціонуванню сервісу.

Водночас на виручку працювали також підписки, підвищення цін і залучення нової аудиторії. Доходи від рекламних підписок зросли більш ніж у 2,5 рази, до понад $1,5 млрд у 2025 році. Компанія прогнозує, що у 2026-му цей показник може ще раз приблизно подвоїтися, до $3 млрд. Згодом оцінку було знижено до $2,7 млрд через повільніше запровадження рекламних продуктів.

Показник 2025 рік Динаміка Загальна виручка $45,18 млрд +16% до 2024 року Виручка за IV квартал 2025 року $12,05 млрд +18% рік до року Дохід від реклами Понад $1,5 млрд Зріс більш ніж у 2,5 раза до 2024 року Платні підписки Понад 325 млн Компанія перетнула цей показник у IV кварталі

Як Netflix заробляє на рекламі

Рекламний бізнес Netflix зростає разом із популярністю підписки з рекламою. Найдешевший тарифний план уже охоплює десятки мільйонів людей щомісяця і стає окремим, дедалі важливішим напрямом монетизації, який доповнює класичні підписки без реклами.

Водночас, компанія і не обмежується базовим форматом рекламних вставок. Вона планує розширювати інструменти для рекламодавців за допомогою штучного інтелекту й запускати інтерактивну відеорекламу.

Паралельно Netflix розвиває інші технологічні напрями, які утримують і залучають аудиторію, як-то оновлений інтерфейс, рекомендації на основі ШІ, ігрові формати, прямі трансляції та подкасти.

Скільки Netflix витрачає на контент і чому це окупається?

Контент залишається найбільшою статтею витрат Netflix. За останнє десятиліття компанія витратила на фільми та серіали рекордні $135 млрд. Проте співвідношення витрат до доходу за цей час кардинально змінилося:

на старті Netflix працювала собі в мінус заради масштабування бібліотеки й аудиторії, за деякими оцінками витрачаючи на контент більше долара на кожен зароблений долар;

у 2019 році ця частка, за оцінками, скоротилася приблизно до 70 центів;

за 2025 рік амортизація контенту склала $16,42 млрд при виручці $45,18 млрд, тобто близько 36 центів на кожен долар виручки.

Пряме порівняння цих цифр не зовсім коректне, бо в різних оцінках використовують різні показники: амортизацію контенту (бухгалтерську статтю витрат) або касові витрати на створення й ліцензування. Тому найнадійніше спиратися на показник, який компанія розкриває у звітності.

Результат цієї трансформації добре видно в нинішніх прогнозах. На 2026 рік компанія планує витратити на контент близько $20 млрд, приблизно на 10% більше, ніж торік, і це касові витрати на контент. Водночас, за оновленим прогнозом після третього кварталу, компанія очікує виручку близько $51,1 млрд і операційну маржу 31,5%. Витрати зростають повільніше за доходи, тому кожен вкладений у контент долар приносить дедалі більше прибутку.

Свою позицію в індустрії Netflix підкріплює й масштабом. За оцінкою самої компанії, вона створила сотні тисяч робочих місць і зробила внесок у світову економіку на сотні мільярдів доларів, а за кількістю платних підписників лишається відеостримінгом номер один.

Спроба придбати Warner Bros. Discovery: чому угода не відбулася

Паралельно з органічним зростанням Netflix робила ставку на масштабну консолідацію ринку. У грудні 2025 року компанія уклала угоду про придбання студійного, телевізійного та стрімінгового бізнесу Warner Bros. Discovery, включно з HBO Max і кіностудією Warner Bros., вартістю приблизно $82,7 млрд, із виплатою $27,75 за акцію WBD.

У січні 2026 року структуру угоди переглянули на «повністю грошову» (all-cash) форму, і цей крок мав спростити умови транзакції та пришвидшити голосування акціонерів WBD, очікуване орієнтовно до квітня 2026 року. При цьому Netflix наголошує, що саме грошовий формат дає акціонерам Warner вищу визначеність вартості угоди.

Суперництво за Warner Bros. Discovery

Водночас угода Netflix зіткнулася з конкуренцією з боку Paramount Skydance. У лютому 2026 року Paramount запропонувала викупити Warner Bros. Discovery за $30 за акцію готівкою — більше, ніж передбачала початкова угода Netflix. Пропозицію посилили додатковими стимулами: виплатою акціонерам WBD по $0,25 за акцію за кожен квартал затримки закриття угоди після кінця 2026 року, а також зобов'язанням профінансувати $2,8 млрд компенсації Netflix у разі розірвання попередньої домовленості.

На боці Paramount виступила інвестиційна компанія Ancora Holdings, яка володіла пакетом акцій WBD приблизно на $200 млн. Вона вважала пропозицію Paramount фінансово привабливішою та менш ризикованою з погляду регуляторного погодження.

Спочатку рада директорів WBD підтримувала угоду з Netflix, однак 26 лютого 2026 року визнала переглянуту пропозицію Paramount кращою. Netflix відмовилася підвищувати свою ціну, після чого 27 лютого 2026 року сторони припинили попередню угоду.

Можливе придбання Warner Bros. також викликало занепокоєння щодо конкуренції, цін для споживачів і майбутнього кінопрокату. У грудні 2025 року група кінопродюсерів звернулася до Конгресу США із закликом ретельно перевірити угоду Netflix, попереджаючи про ризики скорочення кінотеатрального прокату, робочих місць і різноманіття кінопродукції. Ці побоювання стали частиною ширшої дискусії про наслідки консолідації медіаринку.

Таким чином, бізнес-модель Netflix у 2026 році тримається на двох опорах: класичних підписках і рекламному сегменті, що зростає. Ключовий показник успіху компанії полягає у ефективності витрат на контент.

І якщо раніше вона витрачала на нього більше долара на кожен зароблений долар, то за 2025 рік амортизація контенту становила лише близько 36 центів. Завдяки цьому Netflix нарощує бюджет на контент до рекордних $20 млрд і залишається прибутковою.