Аренда госимущества принесла в бюджет рекордные 1,62 миллиарда гривен

Поступления от аренды государственного имущества в бюджет в 2021 году составили рекордные 1,62 млрд грн. Такой результат стал возможным благодаря полному раскрытию всей информации об объектах аренды, а также прозрачному механизму торгов.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

"По результатам 2021 года аренда государственного имущества принесла в казну 1,62 млрд грн, что является рекордом поступлений за все годы независимости Украины", — говорится в сообщении.

По словам главы ФГИУ Дмитрия Сенниченко, такой результат стал возможным благодаря полному раскрытию всей информации об объектах аренды, а также прозрачному механизму торгов, что обеспечило восстановление доверия инвесторов к государству.

"Ранее процедура аренды государственных объектов была сложной и длительной. Это занимало от 6 до 9 месяцев. Уже не говоря о закрытости данных и многочисленных случаях коррупции. Теперь арендовать у государства можно просто и прозрачно, даже с обычного смартфона", – добавил Сенниченко.

В 2021 году Фондом госимущества было заключено 4 700 новых договоров аренды на общую сумму 542,4 млн грн.

Кроме того, благодаря внедрению ФГИУ гибкой системы арендных льгот для малого и среднего бизнеса, который несет убытки из-за карантинных ограничений, арендаторы сохранили 160 млн грн.

В планах на 2022 год предполагается полная автоматизация процессов аренды государственного имущества, что сделает процесс еще более удобным и позволит полностью ликвидировать возможности злоупотреблений.

При этом, в отличие от аренды, приватизация объектов промышленности далеко не всегда проходит так успешно. В Одесской области уже в пятый раз пытаются продать сахарный завод в селе Заплазы Любашевской громады. Не помогает даже то, что продавец готов компенсировать покупателю расходы на участие в торгах.

Неудачей закончилась также продажа другого бывшего украинского гиганта — завода "Электронмаш", который находится в Киеве. Некогда крупнейшее в СССР предприятие по производству вычислительных машин пытаются продать с 2015 года. В 2021 году победителем тендера на покупку стало ООО "Лортен Групп", но затем аукцион был признан несостоявшимся.

А в начале декабря 2021 года Фонд государственного имущества на онлайн-аукционе продал за 333 млн 333 тысячи 333 грн Узловское место ведения деятельности и хранения спирта во Львовской области. На торгах было семь участников, а стоимость лота в ходе них выросла со стартовых 21,08 млн грн в 15,8 раза.