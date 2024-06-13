Британія оголосила про виділення допомоги Україні на понад $300 млн

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на саміті G7 оголосить про новий пакет допомоги для України у розмірі 242 млн фунтів стерлінгів (приблизно $309 млн).

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Про це йдеться на сайті уряду Британії.

"На саміті прем’єр-міністр оголосить про надання Україні двосторонньої допомоги у розмірі до 242 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки нагальних гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб, а також для закладення основи для довгострокового економічного та соціального відновлення та реконструкції", - йдеться у повідомленні.

В уряді Британії нагадали, що виділили вже майже 12,7 млрд фунтів ($15,7 млрд) на військову, гуманітарну та економічну підтримку України, а також на деякі види озброєнь, зокрема крилаті ракети Storm Shadow та бойові танки Challen.

"Ми маємо перейти від принципу "скільки потрібно" до принципу "що б не знадобилося", якщо ми хочемо покласти край цій незаконній війні", - підкреслив Сунак.

Зазначається, що пріоритетом для прем’єр-міністра Британії на саміті буде робота з партнерами, щоб узгодити спосіб використання заморожених російських активів для підтримки України.

Як наголошують в уряді Британії, вартість активів, що знаходяться в юрисдикціях G7, становить 285 мільярдів доларів.

Допомога від Великої Британії

23 квітня прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про найбільший пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно $700 млн). Він включає понад 1600 ракет, мільйони набоїв, дрони, катери та іншу зброю.

У травні Британія відправила в Україну черговий пакет військової допомоги на 150 мільйонів фунтів стерлінгів, який спрямований на посилення повітряної та морської оборони.

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон пообіцяв, що його країна виділятиме Україні три мільярди фунтів стерлінгів (3,74 мільярда доларів) щорічної військової допомоги.

У Сполученому Королівстві визначили пріоритетні напрямки допомоги України, які будуть реалізовуватися протягом найближчих місяців. До них відносяться протиповітряна оборона, далекобійні ракети, а також навчання українських військових.