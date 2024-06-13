Британия объявила о выделении помощи Украине более чем на $300 млн

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на саммите G7 объявит о новом пакете помощи для Украины в размере 242 млн фунтов стерлингов (примерно $309 млн).

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Об этом говорится на сайте правительства Великобритании.

"На саммите премьер-министр объявит о предоставлении Украине двусторонней помощи в размере до 242 миллионов фунтов стерлингов для поддержки неотложных гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей, а также для закладки основы для долгосрочного экономического и социального восстановления и реконструкции", - говорится в сообщении. .

В правительстве Британии напомнили, что выделили уже почти 12,7 млрд фунтов ($15,7 млрд) на военную, гуманитарную и экономическую поддержку Украины, а также на некоторые виды вооружений, в частности крылатые ракеты Storm Shadow и боевые танки Challen.

"Мы должны перейти от принципа "сколько нужно" к принципу "что бы ни понадобилось", если мы хотим положить конец этой незаконной войне", - подчеркнул Сунак.

Приоритетом для премьер-министра Британии на саммите будет работа с партнерами, чтобы согласовать способ использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

Как отмечают в правительстве Британии, стоимость находящихся в юрисдикциях G7 активов составляет 285 миллиардов долларов.

Помощь от Великобритании

23 апреля премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о крупнейший пакет военной помощи Украине на 500 миллионов фунтов стерлингов (около $700 млн). Он включает более 1600 ракет, миллионы патронов, дроны, катера и другое оружие.

В мае Британия отправила в Украинуочередной пакет военной помощи на 150 миллионов фунтов стерлингов, направленный на усиление воздушной и морской обороны.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал, что его страна будет выделять Украине три миллиарда фунтов стерлингов (3,74 миллиарда долларов) ежегодной военной помощи.

В Соединенном Королевстве определили приоритетные направления помощи Украины, которые будут реализовываться в ближайшие месяцы. К ним относятся противовоздушная оборона, дальнобойные ракеты, а также учения украинских военных.