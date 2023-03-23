Ціни на нафту знизилися, після підвищення ставок ФРС США

В четрер, після незначного зростання, ціни на нафту знов впали після того, як Федеральнв резервна система підвищила ключову ставку на 0,25 відсоткового пункту, а запаси нафти в США зросли більше, ніж очікувалося.

Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив, що стрес у банківській галузі можеспровокувати кредитну кризу зі значними наслідками для економіки, повідомляє Reuters.

На зниження ціни вплинуло як накопичення значних обсягів сирої нафти в США, так і зменшення світового попиту. Не останню роль тут зіграло і послаблення долара, який впав до шеститижневого мінімуму.

Ціни на нафту марки Brent впали на 46 центів, або 0,6%, до 76,23 долара за барель, а на американську проміжну нафта West Texas Intermediate (WTI) впала на 50 центів, або 0,7%, до 70,40 долара.

Запаси сирої нафти в США минулого тижня несподівано зросли до максимуму за майже два роки, свідчать останні дані Управління енергетичної інформації, а попит складає понад 16 мільйонів барелів на день.

Федеральна резервна система США сьогодні вранці підвищила ключову процентну ставку на 0,25 басисних пунктів, назвавши банківську систему "здоровою та стійкою", попри банкрутство двох американських банків.

Представники ФРС вважають, що може знадобитися "додаткове посилення політики", тому планують ще одне підвищення ставки на чверть відсоткового пункту до кінця року.