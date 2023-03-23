Експорт руди з Індії у впав до 5-річного мінімуму

Через новий експортний податок який в Індії введений у травні минулого року, сильно призупинилися поставки залізної руди в поточному році. Експорт впав на 24% до і досяг п'ятирічного мінімуму.

Наразі Індія експортує близько 20 мільйонів тонн залізної руди порівняно з 26,3 мільйонами в минулому році, повідомляє Reuters.

У травні 2022 року уряд запровадив експортне мито у розмірі 50% на залізну руду з низьким вмістом заліза і експортне мито в розмірі 45% на окатиші, щоб задовольнити зростаючий місцевий попит, та через кілька місяців, у листопаді, його було скасовано.

Попри це, попит на поставки залізної руди з Індії почав набирати обертів лише з лютого 2023 року, оскільки китайський ринок трохи підвищився, і експорт спрямували лише туди. Китай купив 21 мільйон тонн залізної руди та концентратів в Індії, фактично придбавши 80% від загального експорту Нью-Делі в 26,32 мільйона тонн.

Індійські виробники низькоякісних руд значною мірою залежать від зовнішніх ринків, оскільки більшість великих вітчизняних виробників сталі використовують високоякісні залізні руди.

Найбільший виробник залізної руди в Індії - східний штат Одіша, прогнозує падіння поставок на 50% у цьому фінансовому році.

Наразі Індія є найбільш густонаселеною країною у світі. В 2022 році її населення склало 1,417 млрд осіб. Це вже на 5 млн. більше, ніж населення Китаю.