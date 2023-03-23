Экспорт руды из Индии упал до 5-летнего минимума

Из-за нового экспортного налога, который в Индии введен в мае прошлого года, сильно приостановились поставки железной руды в текущем году. Экспорт упал на 24% и достиг пятилетнего минимума.

Индия экспортирует около 20 миллионов тонн железной руды по сравнению с 26,3 миллионами в прошлом году, сообщает Reuters.

В мае 2022 года правительство ввело экспортную пошлину в размере 50% на железную руду с низким содержанием железа и экспортную пошлину в размере 45% на окатыши, чтобы удовлетворить растущий местный спрос, и через несколько месяцев, в ноябре, она была отменена.

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Тем не менее, спрос на поставки железной руды из Индии начал набирать обороты только с февраля 2023 года, поскольку китайский рынок немного повысился, и экспорт направили только туда. Китай купил 21 миллион тонн железной руды и концентратов в Индии, фактически приобретя 80% от общего экспорта Нью-Дели в 26,32 миллиона тонн.

Индийские производители низкокачественных руд в значимой степени зависят от внешних рынков, так как большая часть больших российских производителей стали употребляют высококачественные стальные руды.

Крупнейший производитель железной руды в Индии – восточный штат Одиша, прогнозирует падение поставок на 50% в этом финансовом году.

В настоящее время Индия является самой густонаселенной страной в мире. В 2022 году ее население составило 1,417 млрд человек. Это уже на 5 млн больше, чем население Китая.