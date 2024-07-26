Літня олімпіада-2024: скільки Франція витратила на підготовку до Олімпійських ігор

26 липня в Парижі розпочалися 33-ті літні Олімпійські ігри і вони обійшлися французькій столиці в майже 9 мільярдів євро (або 10 мільярдів доларів).

Про це пише Reuters.

Чому саме Париж?

За підрахунками вчених з Оксфордського університету, Олімпіада – надто дороге задоволення. Середній рівень витрат, пов’язаних із спортом, сягає 12 млрд дол, а не пов’язаних з ним – у кілька разів більший. За їх даними, зазвичай кошторис літніх ігор перевищує план на 213%, зимових – 142%.

Окрім Парижа, на проведення Ігор-2024 претендували Будапешт, Гамбург, Лос-Анджелес та Рим. Згодом, всі міста крім Лос-Анджелеса та Парижа, відкликали свої пропозиції через надто високу вартость і складність організації Олімпіади. Тому Париж з майже готовою інфраструктурою залишився для МОК безальтернативним варіантом.

За інформацією видання, проведення олімпіади не завдало серйозної шкоди бюджету Франції, оскільки 95% необхідних для проведення змагань об’єктів інфраструктури або вже побудовані, або потребують лише незначного ремонту.

Більша частина усіх змагань під час ігор проходитимуть на тимчасових локаціях або на об’єктах, які давно працюють. Головним стадіоном є 80-тисячний Stade de France у передмісті Парижа Сен-Дені, який збудували ще до Чемпіонату світу з футболу 1998 року. Саме тут пройде церемонія закриття.

Найбільші витрати Парижа включали лише три великі будівництва: Олімпійське селище - приблизно 1,5 мільярда євро (1,64 мільярда доларів), Центр водних видів спорту вартістю 175 мільйонів євро та арена для бадмінтону та гімнастики вартістю 138 мільйонів євро.

Загальний бюджет ігор був поділений: 4,5 мільярдами євро витратили на нові майданчики та об’єкти, інші 4,4 мільярдами євро – на відповідні операційні витрати, такі як розміщення та експлуатація транспортних мереж.

Олімпіада-2024 вже третя в історії для столиці Франції. Місто приймало турніри у 1900-му і 1924-му. За 100 років кількість видів спорту зросла із 17 до 32, атлетів – з 3 тис до понад 10 тис, а витрати на організацію – з 10 млн франків до щонайменше 10 млрд дол.

Джерела фінансування Олімпійських ігор

Згідно з даними офіційного порталу Олімпійських ігор, 96 % усіх витрат покривають спонсори та донори з приватного сектору. Лише 4% бюджету надходить з державних коштів для організації Паралімпійських ігор. Основними джерелами фінансування є Міжнародний олімпійський комітет (МОК), компанії-партнери, продаж квитків та ліцензування.

Загальний бюджет Оргкомітету Парижа 2024 складає 4,38 мільярда євро, і він покриває всі аспекти планування, організації та проведення заходу. Це включає оренду приміщень, підготовку та експлуатацію об'єктів, організацію змагань, прийом делегацій, розміщення та транспортування спортсменів, забезпечення безпеки, а також проведення церемоній відкриття та закриття.

До інших джерел фінансування належать:

МОК: 1,2 мільярда євро (включаючи телевізійні права на 750 мільйонів євро та ТОП-партнерства на 470 мільйонів євро),

Продаж квитків, гостинність та ліцензування: 1,4 мільярда євро (продаж квитків - 1,1 мільярда євро, гостинність - 170 мільйонів євро, ліцензування - 127 мільйонів євро)

Партнерства: 1,226 мільярда євро

Інші доходи: 0,193 мільярда євро

Зазначається, що внесок МОК в Олімпійські ігри в Парижі 2024 також включає непряму підтримку, таку як взяття на себе обов’язків щодо проведення трансляції та різні інші форми підтримки Ігор для організаційного комітету, що становить 435 мільйонів доларів США. Це витрати, з якими Париж-2024 зіткнувся б, якби МОК не покривав їх.

Олімпіада в Парижі 2024: рекордні цифри та факти

Цьогорічні Олімпійські ігри в Парижі вражають своїми масштабами. Ось кілька цікавих фактів:

Рекордні продажі квитків: Уже продано 9 млн квитків з 13,4 млн запланованих. Це найбільша кількість в історії Олімпіад, перевершивши рекорд Атланти-1996 (8,3 млн). Очікується 15,3 млн відвідувачів. У змаганнях візьмуть участь 206 країн на Олімпіаді та 184 на Паралімпіаді. Програма включає 32 олімпійських та 22 паралімпійських види спорту, загалом 869 змагань. 10 500 спортсменів змагатимуться на Олімпіаді та 4400 на Паралімпіаді. 45 000 волонтерів допомагатимуть у проведенні ігор. 6 000 журналістів отримали акредитацію для висвітлення подій.

Церемонія відкриття "зелених" Олімпійських ігор

Як пише видання le Monde, церемонія відкриття Олімпійських ігор 2024 року відбулася на річці Сені в Парижі, вперше в історії поза межами легкоатлетичного стадіону. Спортсмени національних олімпійських збірних пропливали на човнах 6 кілометрів за маршрутом від мосту Аустерліц до мосту Понт д'Іена. Завершення церемонії пройшло неподалік Трокадеро.

Проте, забрудненість Сени та її придатність до проведення змагань була чи не головним приводом для критики влади в роки підготовки до Олімпіади. Тому перед проведенням змагань річку ретельно очищували, щоб плавці й тріатлоністи могли безпечно змагатися, а також для можливості проведення церемонії відкриття. Очищення коштувало владі Парижа 1,4 мільйона євро, що становить 16% від загального бюджету Олімпіади. Вперше за 100 років річка Сена стала придатною для плавання.

Щоб довести придатність річки до змагань, мер Парижа Анна Ідальго за кілька тижнів до старту скупалася у Сені.

Літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі мають на меті створити найменший вуглецевий слід з усіх попередніх Олімпіад. У Лондоні та Ріо-де-Жанейро на попередніх іграх виробляли приблизно 3,5 мільйона тонн вуглецю, тоді як у Парижі планують зменшити ці викиди до 1,75 мільйона тонн. Для досягнення цієї мети організатори вирішили не будувати нові олімпійські стадіони, а використовувати наявні.

Тумбочки для спортсменів в олімпійському містечку виготовляють із перероблених бадмінтонних воланів, а обідні тарілки не матимуть логотипів, щоб їх можна було повторно використовувати на інших заходах. Крім того, в олімпійському містечку висадили 8876 дерев для зменшення парникового ефекту та викидів вуглецю.

Скільки коштували інші олімпіади

За даними Reuters, лондонська Олімпіада 2012 обійшлася у понад 5 мільярдів доларів. Токіо перевищив позначку майже 26 мільярдів доларів після того, як пандемія COVID-19 змусила його відкласти свої ігри 2020 року на вісім місяців, а потім не допустили глядачів. Ріо-де-Жанейро оголосив дефолт у 2016 році після того, як вартість його ігор призвела до різкого зростання боргу.

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Однак Монреаль залишається найгіршим прикладом в історії Олімпійських ігор. Рахунок склав у 13 разів більше, ніж початкова оцінка, а вартість головного стадіону знадобилося понад 30 років, щоб повністю погасити.

Рекордні ж кошти на Олімпійські ігри витратив у 2008 році Пекін - 52,7 мільярдів доларів.

Витрати Парижа на інфраструктуру перевищили початковий бюджет більш ніж на 37% порівняно з прогнозом на 2016 рік, хоча вони є помірнішими на 14 процентних пунктів, якщо врахувати інфляцію. Його бюджет операційних витрат зріс на 15% порівняно з оцінками 2019 року.

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