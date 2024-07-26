Летняя олимпиада-2024: сколько Франция потратила на подготовку к Олимпийским играм

26 июля в Париже начались 33 летние Олимпийские игры и они обошлись французской столице в почти 9 миллиардов евро (или 10 миллиардов долларов).

Об этом пишет Reuters.

Почему именно Париж?

По подсчетам ученых из Оксфордского университета, Олимпиада – слишком дорогое удовольствие. Средний уровень расходов, связанных со спортом, достигает 12 млрд долл., а не связанных с ним – в несколько раз больше. По их данным, обычно смета летних игр превышает план на 213%, зимних – 142%.

Кроме Парижа на проведение Игр-2024 претендовали Будапешт, Гамбург, Лос-Анджелес и Рим. Впоследствии все города кроме Лос-Анджелеса и Парижа отозвали свои предложения из-за слишком высокой стоимости и сложности организации Олимпиады. Потому Париж с практически готовой инфраструктурой остался для МОК безальтернативным вариантом.

По информации издания, проведение олимпиады не нанесло серьезный ущерб бюджету Франции, поскольку 95% необходимых для проведения соревнований объектов инфраструктуры либо уже построены, либо нуждаются только в незначительном ремонте.

Большая часть всех соревнований во время игр будут проходить на временных локациях или на давно работающих объектах. Главным стадионом является 80-тысячный Stade de France в пригороде Парижа Сен-Дени, построенный еще до Чемпионата мира по футболу 1998 года. Именно здесь пройдет церемония закрытия.

Наибольшие расходы Парижа включали лишь три больших строительства: Олимпийский поселок — около 1,5 миллиарда евро (1,64 миллиарда долларов), Центр водных видов спорта стоимостью 175 миллионов евро и арена для бадминтона и гимнастики стоимостью 138 миллионов евро.

Общий бюджет игр был разделен: 4,5 миллиарда евро потратили на новые площадки и объекты, другие 4,4 миллиарда евро – на соответствующие операционные расходы, такие как размещение и эксплуатация транспортных сетей.

Олимпиада-2024 уже третья в истории столицы Франции. Город принимал турниры в 1900-м и 1924-м. За 100 лет количество видов спорта возросло с 17 до 32, атлетов – с 3 тыс. до более 10 тыс., а расходы на организацию – с 10 млн. франков до не менее 10 млрд. дол.

Источники финансирования Олимпийских игр

Согласно данным официального портала Олимпийских игр, 96% всех расходов покрывают спонсоры и доноры из частного сектора. Только 4% бюджета поступают из государственных средств для организации Паралимпийских игр. Основными источниками финансирования являются Международный олимпийский комитет (МОК), компании-партнеры, продажа билетов и лицензирование.

Общий бюджет Оргкомитета Парижа 2024 года составляет 4,38 миллиарда евро, и он покрывает все аспекты планирования, организации и проведения мероприятия. Это включает в себя аренду помещений, подготовку и эксплуатацию объектов, организацию соревнований, прием делегаций, размещение и транспортировку спортсменов, обеспечение безопасности, а также проведение церемоний открытия и закрытия.

К другим источникам финансирования относятся:

МОК: 1,2 миллиарда евро (включая телевизионные права на 750 миллионов евро и ТОП-партнерства на 470 миллионов евро),

Продажа билетов, гостеприимство и лицензирование: 1,4 миллиарда евро (продажа билетов – 1,1 миллиарда евро, гостеприимство – 170 миллионов евро, лицензирование – 127 миллионов евро),

Партнерство: 1,226 миллиарда евро,

Прочие доходы: 0,193 миллиарда евро.

Указывается, что вклад МОК в Олимпийские игры в Париже 2024 также включает косвенную поддержку, такую как взятие на себя обязанностей по проведению трансляции и различные другие формы поддержки Игр для организационного комитета, что составляет 435 миллионов долларов США. Это расходы, с которыми Париж-2024 столкнулся, если бы МОК не покрывал их.

Олимпиада в Париже 2024: рекордные цифры и факты

Нынешние Олимпийские игры в Париже поражают своими масштабами. Вот несколько интересных фактов:

Рекордные продажи билетов: Уже продано 9 млн. билетов из 13,4 млн. запланированных. Это самое большое количество в истории Олимпиад, превзойдя рекорд Атланты-1996 (8,3 млн). Ожидается 15,3 млн. посетителей. В соревнованиях примут участие 206 стран на Олимпиаде и 184 на Паралимпиаде. Программа включает 32 олимпийских и 22 паралимпийских вида спорта, всего 869 соревнований. 10500 спортсменов будут соревноваться на Олимпиаде и 4400 на Паралимпиаде. 45 000 волонтеров будут помогать в проведении игр. 6000 журналистов получили аккредитацию для освещения событий.

Церемония открытия "зеленых" Олимпийских игр

Как пишет издание leМonde, церемония открытия Олимпийских игр 2024 состоялась на реке Сене в Париже, впервые в истории вне легкоатлетического стадиона. Спортсмены национальных олимпийских сборных проплывали на лодках 6 километров по маршруту от моста Аустерлиц до моста Понт д'Иена. Завершение церемонии прошло недалеко от Трокадеро.

Однако загрязненность Сены и ее пригодность к проведению соревнований была едва ли не главным поводом для критики власти в годы подготовки к Олимпиаде. Поэтому перед проведением соревнований реку тщательно очищали, чтобы пловцы и триатлонисты могли безопасно соревноваться, а также для проведения церемонии открытия. Очистка обошлась властям Парижа в 1,4 миллиона евро, что составляет 16% от общего бюджета Олимпиады. Впервые за 100 лет река Сена стала пригодной для плавания.

Чтобы доказать годность реки до соревнований, мэр Парижа Анна Идальго за несколько недель до старта скупалась в Сене.

Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже — создать самый маленький углеродный след из всех предыдущих Олимпиад. В Лондоне и Рио-де-Жанейро на предыдущих играх производили примерно 3,5 миллиона тонн углерода, тогда как в Париже планируют снизить эти выбросы до 1,75 миллиона тонн. Для достижения этой цели организаторы решили не строить новые олимпийские стадионы, а использовать существующие.

Тумбочки для спортсменов в олимпийском городке изготавливают из переработанных бадминтонных воланов, а обеденные тарелки без логотипов, чтобы их можно было повторно использовать на других мероприятиях. Кроме того, в олимпийском городке высадили 8876 деревьев для уменьшения парникового эффекта и выбросов углерода.

Сколько стоили другие олимпиады

По данным Reuters, лондонская Олимпиада 2012 года обошлась более чем в 5 миллиардов долларов. Токио превысил отметку почти 26 миллиардов долларов после того, как пандемия COVID-19 заставила его отложить свои игры в 2020 году на восемь месяцев, а затем не допустили зрителей. Рио-де-Жанейро объявил дефолт в 2016 году после того, как стоимость его игр привела к резкому росту долга.

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Однако Монреаль остается худшим примером в истории Олимпийских игр. Счет составил в 13 раз больше начальной оценки, а стоимость главного стадиона понадобилось более 30 лет, чтобы полностью погасить.

Рекордные же средства на Олимпийские игры потратил в 2008 году Пекин – 52,7 миллиарда долларов.

Расходы Парижа на инфраструктуру превысили начальный бюджет более чем на 37% по сравнению с прогнозом на 2016 год, хотя они умереннее на 14 процентных пунктов, если учесть инфляцию. Его бюджет операционных расходов вырос на 15% по сравнению с отметками 2019 года.

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