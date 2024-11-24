Охоронцям "платять в конвертах, не соромлячись": скільки вони зараз заробляють офіційно

Середня легальна зарплата підприємств галузі приватних охоронних послуг у вересні збільшилася до 9,4 тисячі гривень. Однак цей показник є "шокуюче" заниженим і свідчить про масову виплату зарплат "вчорну" у цій сфері, зазначає голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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При цьому ситуація помітно покращилася в порівнянні з 2023 роком: так, за перші три квартали поточного року середня заплата охоронців склала 9 тисяч гривень, збільшившись на 16,8% до аналогічного минулорічного показника (7,7 тисячі гривень).

"В розрахунку на доходи бюджету це +190 мільйонів. Але чи знайдете ви охоронця на повний робочий день на 9,4 тисячі гривень? Напевно, ні. Що підтверджують топ-30 підприємств галузі, середня зарплата яких завдяки, в тому числі, якісній розʼяснювальній роботі Державної податкової служби становить 22,3 тисячі гривень", - вказав Гетманцев.

У цих компаніях зростання "білих" зарплат в порівнянні з 2023 роком становило 64%. За словами очільника фінкомітету парламенту, це свідчить, що "всі інші субʼєкти абсолютно не соромлячись просто сплачують зарплати в конвертах", вчиняючи тим самим злочин з ухилення від оподаткування.

"Попри очевидний прогрес, вважаю, що особливу увагу фіскали мають приділити відпрацюванню підприємств галузі, що вочевидь порушують закон, створюючи нерівні умови господарювання", - додав він.

Нагадаємо також, що ріст зарплат на автозаправках у січні-вересні був ще більшим - на 27% (до 20,8 тисячі гривень). Як вказував Гетманцев, це також є наслідком відповідної роботи Податкової з підприємствами галузі. Зокрема, одна з відомих компаній взагалі підняла "білі" зарплати заправникам на 82%.