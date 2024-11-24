Охранникам "платят в конвертах, не стесняясь": сколько они сейчас зарабатывают официально

Средняя легальная зарплата предприятий отрасли частных охранных услуг в сентябре увеличилась до 9,4 тысячи гривен. Однако этот показатель "шокирующе" занижен и свидетельствует о массовой выплате зарплат "вчерную" в этой сфере, отмечает председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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При этом ситуация заметно улучшилась по сравнению с 2023 годом: так, за первые три квартала текущего года средняя плата охранников составила 9 тысяч гривен, увеличившись на 16,8% до аналогичного прошлогоднего показателя (7,7 тысячи гривен).

"В расчете на доходы бюджета это +190 миллионов. Но найдете ли вы охранника на полный рабочий день на 9,4 тысячи гривен? Наверное, нет. Что подтверждают топ-30 предприятий отрасли, средняя зарплата которых благодаря, в том числе, качественной разъяснительной работе Государственной налоговой службы составляет 22,3 тысячи гривен", — указал Гетманцев.

В этих компаниях рост "белых" зарплат по сравнению с 2023 годом составил 64%. По словам главы финкомитета парламента, это свидетельствует, что "все остальные субъекты абсолютно не стесняясь просто платят зарплаты в конвертах", совершая тем самым преступление по уклонению от налогообложения.

"Несмотря на очевидный прогресс, считаю, что особое внимание фискалы должны уделить отработке предприятий отрасли, очевидно нарушающих закон, создавая неравные условия хозяйствования", — добавил он.

Напомним также, что рост зарплат на автозаправках в январе-сентябре был еще больше — на 27% (до 20,8 тысячи гривен). Как указывал Гетманцев, это также является следствием соответствующей работы Налоговой с предприятиями отрасли. В частности, одна из известных компаний вообще подняла "белые" зарплаты заправщикам на 82%.