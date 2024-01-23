Україна відсудила у китайської компанії 0,5 млрд грн за невиконаний ремонт двох автотрас

Україна у трьох судових інстанціях КНР відсудила у китайської будівельної компанії Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd близько пів мільярда гривень за невиконані ремонт і реконструкцію доріг.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

Гроші були повернуті до державного бюджету, а також до Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку.

"Мін’юст успішно захистив інтереси Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України проти китайської будівельної компанії "Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd" у трьох судових інстанціях КНР та забезпечив повернення до державного бюджету України, а також до МБРР біля півмільярда гривень", - йдеться в повідомленні.

Як повідомила заступниця міністра Ірина Мудра, 17 січня 2024 року банк Китаю повернув Україні зазначену суму в доларовому еквіваленті.

"Грошові кошти загальним розміром майже 0,5 млрд грн у доларовому еквіваленті були перераховані Банком Китаю на рахунок Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури та на рахунок Міжнародного Банку Реконструкції і Розвитку. Справу закрито", – написала вона.

За інформацією міністерства, у жовтні 2017 року Укравтодор уклав дві угоди з китайською державною компанією "Xinjiang Communications Construction Group". Ці контракти стосувалися виконання ремонтних робіт для підвищення безпеки дорожнього руху на автомагістралі М-12 та реконструкції та капітального ремонту автодороги М-03.

Підрядник не виконав свої зобов'язання

В рамках цих угод китайський підрядник зобов'язувався надати дві гарантії виконання робіт у Bank of China на загальну суму 8,5 мільйонів доларів США, з яких 3,3 мільйони доларів на один контракт та 5,2 мільйони доларів на інший, а також гарантію повернення авансового платежу у розмірі 3,85 мільйонів доларів США за одним із контрактів.

Зазначається, що у грудні 2018 року Укравтодор розірвав контракт на реконструкцію автодороги М-03, оскільки на той момент роботи за цим контрактом так і не були розпочаті. Пізніше, у червні 2019 року, Укравтодор також анулював контракт, що стосувався автодороги М-12, з китайським підрядником.

Причиною цього стало невиконання зобов'язань з боку підрядника: на той момент було виконано лише близько 1% робіт, тоді як за графіком мали бути виконані 70%. Крім того, підрядник не дотримувався вимог контракту щодо належного експлуатаційного утримання ділянки дороги, що призвело до її аварійного стану та ускладнило умови руху.

Після розірвання контрактів Укравтодор направив китайському банку запити на стягнення за зазначеними гарантіями, проте китайський підрядник звернувся до суду з заявою про забезпечення позову про нібито шахрайські дії, в результаті чого стягнення за гарантіями було заблокованим до моменту розв'язання питання по суті.