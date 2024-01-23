Украина отсудила у китайской компании 0,5 млрд грн за невыполненный ремонт двух автотрасс

Украина в трех судебных инстанциях КНР отсудила у китайской строительной компании Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd около полумиллиарда гривен за невыполненный ремонт и реконструкцию дорог.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Деньги были возвращены в государственный бюджет, а также в Международный банк реконструкции и развития.

"Миньюст успешно защитил интересы Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины против китайской строительной компании "Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd" в трех судебных инстанциях КНР и обеспечил возврат в государственный бюджет Украины, а также в МБРР около полумиллиарда гривен", – говорится в сообщении.

Как сообщила заместитель министра Ирина Мудрая, 17 января 2024 года банк Китая вернул Украине указанную сумму в долларовом эквиваленте.

"Денежные средства общим размером почти 0,5 млрд грн в долларовом эквиваленте были перечислены Банком Китая на счет Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры и на счет Международного Банка Реконструкции и Развития. Дело закрыто", – написала она.

По информации министерства, в октябре 2017 года Укравтодор заключил два соглашения с китайской государственной компанией Xinjiang Communications Construction Group. Эти контракты касались выполнения ремонтных работ по повышению безопасности дорожного движения на автомагистрали М-12 и реконструкции и капитального ремонта автодороги М-03.

Подрядчик не выполнил свои обязательства

В рамках этих соглашений китайский подрядчик обязывался предоставить две гарантии выполнения работ в Bank of China на общую сумму 8,5 миллиона долларов США, из которых 3,3 миллиона долларов на один контракт и 5,2 миллиона долларов на другой, а также гарантию возврат авансового платежа в размере 3,85 миллиона долларов США по одному из контрактов.

Отмечается, что в декабре 2018 года Укравтодор расторг контракт на реконструкцию автодороги М-03, поскольку на тот момент работы по этому контракту так и не были начаты. Позже, в июне 2019 года, Укравтодор также аннулировал контракт, касающийся автодороги М-12, с китайским подрядчиком.

Причиной тому стало невыполнение обязательств со стороны подрядчика: на тот момент было выполнено лишь около 1% работ, тогда как по графику должны были быть выполнены 70%. Кроме того, подрядчик не соблюдал требования контракта относительно надлежащего эксплуатационного содержания участка дороги, что привело к его аварийному состоянию и усложнило условия движения.

После расторжения контрактов Укравтодор направил китайскому банку запросы на взыскание по указанным гарантиям, однако китайский подрядчик обратился в суд с заявлением об обеспечении иска о якобы мошеннических действиях, в результате чего взыскание по гарантиям было заблокировано до момента решения вопроса по существу.