Политика 10 минут назад

Антикорсуд продлил арест Грымчаку до 13 апреля

Суд продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста

Антикорсуд продлил арест Грымчаку до 13 апреля Антикорсуд продлил арест Грымчаку до 13 апреля
Юрий Грымчак. Фото: "Апостроф"

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил действие меры пресечения для бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС в Facebook.

В частности, судья удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 13 апреля включительно.

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Напомним, 24 декабря 2019 года суд продлил арест Грымчаку до 14 февраля с возможностью внесения 2 млн грн залога.

Как сообщалось, 14 августа 2019 года были задержаны Грымчак и его помощник Игорь Овдиенко якобы во время получения части взятки в размере $480 тысяч. По данным НАБУ, они требовали от представителя юрлица $1,1 млн за влияние на принятие решений чиновниками.

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Сам Грымчак отрицает, что брал взятки, и рассказал в суде, как ему предлагали значительно большие суммы.

Вскоре стало известно, что задержание Грымчака проходило в рамках расследования дела о нападении на Татьяну Черновол в декабре 2013 года.

22 октября Грымчаку изменили подозрение с мошенничества на злоупотребление влиянием.

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